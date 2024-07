Καμία ποινή για το συμβάν ανάμεσα στους δύο πολυπρωταθλητές, ήταν η απόφαση των αγωνοδικών του Grand Prix Ουγγαρίας.

Στον 63ο από τους 70 γύρους στο Χανγκαρόρινγκ, οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον είχαν σύγκρουση στη στροφή 1. Ο Ολλανδός προσπάθησε να περάσει τον Βρετανό για την 3η θέση, όμως δεν υπολόγισε σωστά, μπλόκαρε τους τροχούς του, δεν μπόρεσε να στρίψει και η επαφή ήταν αναπόφευκτη.

Η RB20 εκτοξεύθηκε στον αέρα, όμως για καλή τους τύχη, κανένας οδηγός δεν βγήκε εκτός μάχης. Το συμβάν άμεσα σημειώθηκε από τους αγωνοδίκες οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνα μετά το τέλος του Grand Prix.

An eventful race in Budapest 🏁 P5 for Max and a good drive from P16 to P7 for Checo.



Result 🏁 PIA, NOR, HAM, LEC, Max P5, SAI, Checo P7 👏, RUS, TSU, STR.#F1 || #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/1ixcDeEZ0t — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 21, 2024

O Φερστάπεν σε δηλώσεις του κατηγόρησε τον Χάμιλτον πως κινήθηκε κατά το φρενάρισμα και αυτός ευθύνεται για το μεταξύ τους συμβάν. Από την άλλη ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής χαρακτήρισε ως αγωνιστικό συμβάν την επαφή τους στον 63ο γύρο.

Τον τελευταίο λόγο είχαν ωστόσο οι αγωνοδίκες. Έπειτα από συζήτηση που έκαναν με τους οδηγούς, εξέτασαν ενδελεχώς δεδομένα τηλεμετρίας από τα δύο μονοθέσια και αποφάσισαν να μην δώσουν ποινή. Έτσι, χαρακτηρίστηκε κι επίσημα ένα αγωνιστικό συμβάν.

VERSTAPPEN 💥 HAMILTON



A big hit which sent the Red Bull flying and ultimately ended the fight for P3 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I7K2Nu5sgG — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Στο έγγραφο που δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά το πέρας του Grand Prix Ουγγαρίας, οι αγωνοδίκες αναφέρουν πως ο Χάμιλτον ήταν στην αγωνιστική γραμμή ενώ προσέγγιζε τη στροφή 1. Ο Φερστάπεν από τη μεριά του κινούνταν με περισσότερα χιλιόμετρα σε σύγκριση με τους προηγούμενους γύρους και μπλόκαρε τους τροχούς του. Παράλληλα ακολουθούσε διαφορετική γραμμή καθώς έκανε προσπάθεια για προσπέρασμα.

Σημειώνεται επίσης πως ο Χάμιλτον ακολουθούσε την αγωνιστική γραμμή για τη στροφή 1, ωστόσο σημειώνουν πως μπορούσε να κάνει περισσότερα για να αποφύγει την οποιαδήποτε επαφή με τον Φερστάπεν. Τέλος, καταλήγουν πως κανένας εκ των δύο δεν φέρει μεγαλύτερη ευθύνη για την επαφή που είχαν στη στροφή 1 και γι’ αυτό δεν έδωσαν κάποια ποινή.

MAX GOES FLYING!



Verstappen got past then locked up - he thinks Hamilton moved under braking!



Never a dull moment between these two ⚔️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/MM3incY2Em — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Φωτογραφίες: aurupreur/X