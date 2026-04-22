BMW Σειρά 7: Η ναυαρχίδα στην εποχή της ψηφιακής υπεροχής (vid)

Η κορυφαία BMW επαναπροσδιορίζει τα όρια της πολυτέλειας με τεχνολογία μπαταριών Gen6, το νέο λειτουργικό Operating System X και την εντυπωσιακή οθόνη Panoramic iDrive.

Η BMW Σειρά 7 παραμένει το σημείο αναφοράς για την πολυτελή αυτοκίνηση, λειτουργώντας ως ο απόλυτος φορέας καινοτομίας για τη βαυαρική μάρκα. Στην ανανεωμένη της εκδοχή για το 2026, η 7άρα δεν αλλάζει απλώς εμφάνιση, αλλά αναβαθμίζεται ριζικά σε επίπεδο ουσίας, υιοθετώντας τεχνολογίες που μέχρι πρότινος βλέπαμε μόνο σε πρωτότυπα μοντέλα.

Η σημαντικότερη είδηση κρύβεται στο σύστημα κίνησης της ηλεκτρικής i7. Για πρώτη φορά, η BMW ενσωματώνει την τεχνολογία κυψελών Gen6 σε μια αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος eDrive Gen5. Αυτή η κίνηση φέρνει σημαντικά οφέλη στην ενεργειακή πυκνότητα και την ταχύτητα φόρτισης, επιτρέποντας στην i7 50 xDrive και την i7 60 xDrive να προσφέρουν αυτονομία που αγγίζει τα 708 χιλιόμετρα (κατά WLTP), καθιστώντας τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων πιο εύκολα από ποτέ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο εσωτερικό

Η καμπίνα της νέας Σειράς 7 μετατρέπεται σε ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό κέντρο ελέγχου. Η κυρίαρχη αλλαγή είναι η εισαγωγή του BMW Panoramic iDrive, μιας οθόνης που εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του ταμπλό, προσφέροντας μια νέα εμπειρία αλληλεπίδρασης. Δίπλα της, η BMW Passenger Screen δίνει στον συνοδηγό τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το δικό του περιεχόμενο ψυχαγωγίας ή πληροφοριών, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του οδηγού.

Όλα αυτά τρέχουν κάτω από το νέο Operating System X, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα BMW Symbiotic Drive αναλαμβάνει να «μάθει» τις συνήθειες του οδηγού, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα τη διαχείριση της ενέργειας και την άνεση στην καμπίνα, δημιουργώντας μια πιο προσωπική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή.

Αυτόνομη οδήγηση και ασφάλεια Level 2

Στον τομέα της υποβοήθησης, η νέα Σειρά 7 κάνει το επόμενο βήμα με το Motorway Assistant. Το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να αφήσει τα χέρια από το τιμόνι (hands-off) σε αυτοκινητόδρομους με ταχύτητες έως και 130 χλμ./ώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσοχή του παραμένει στον δρόμο. Παράλληλα, το City Assistant διευκολύνει την πλοήγηση στον αστικό ιστό, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της καθοδήγησης από σημείο σε σημείο.

Η ασφάλεια ενισχύεται και σε φυσικό επίπεδο, με τη BMW να παρουσιάζει τη θωρακισμένη έκδοση 7 Series Protection. Με έναν πυρήνα από χάλυβα και σύνθετα υλικά (BMW Protection Core), η θωρακισμένη 7άρα προσφέρει προστασία επιπέδου VR9, διατηρώντας όμως την οδηγική δυναμική και την άνεση που χαρακτηρίζει όλες τις εκδόσεις του μοντέλου.

Η δύναμη της επιλογής

Παρά την έμφαση στην ηλεκτροκίνηση με τις εκδόσεις i7 (από την i7 50 έως την πανίσχυρη M70 xDrive των 680 ίππων), η BMW παραμένει πιστή στη φιλοσοφία των πολλαπλών επιλογών. Η γκάμα περιλαμβάνει κινητήρες diesel με τεχνολογία 48V mild hybrid, όπως η 740d xDrive, καθώς και plug-in υβριδικές εκδόσεις (750e xDrive και M760e xDrive) που προσφέρουν έως και 82 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας.

Η παραγωγή όλων των μοντέλων συνεχίζεται στο εργοστάσιο του Dingolfing, το οποίο πλέον καλύπτει τις ανάγκες του σε ενέργεια και θέρμανση από ανανεώσιμες πηγές, όπως η βιομάζα και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η νέα Σειρά 7 δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο κύρους· είναι η απόδειξη ότι η BMW μπορεί να ενσωματώνει την τεχνολογία του αύριο σε ένα σασί που τιμά την παράδοση της μάρκας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά