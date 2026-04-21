O CEO της Formula 1 Στέφανο Ντομενικάλι, μίλησε για το αγωνιστικό καλεντάρι και εξήγησε γιατί περιλαμβάνει την τωρινή του μορφή και τη φιλοσοφία πίσω από τις μακροχρόνιες συμφωνίες.

Η Formula 1 βρίσκεται σε περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης, με το ενδιαφέρον για φιλοξενία Grand Prix να έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, με το πρόγραμμα «κλειδωμένο» στους 24 αγώνες, η είσοδος νέων διοργανωτών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Το σπορ τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία και διαχείριση της Liberty Media ακολουθεί μια νέα στρατηγική. Πλέον το σπορ δίνει έμφαση όχι σε κινήσεις εντυπωσιασμού, αλλά σε βιώσιμα μακροπρόθεσμα projects.

Προτεραιότητα ένα πλάνο με προοπτικές

Η αύξηση της δημοφιλίας της F1 έχει προσελκύσει πλήθος ενδιαφερόμενων χωρών και πόλεων, όμως, όπως επισημαίνεται, πολλές από αυτές τις προσεγγίσεις δεν συνοδεύονται από το απαραίτητο βάθος σχεδιασμού. Ο CEO του σπορ, Στέφανο Ντομενικάλι ήταν σαφής:

«Ένα από τα βασικά σημεία είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κορύφωση ενός έτους. Το θέμα είναι να έχουμε τη διασφάλιση ότι όταν πηγαίνουμε σε μια νέα τοποθεσία, υπάρχει ένα όραμα για πολλά χρόνια και ότι υπάρχει μια σημαντική αγορά. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα μέρος όπου ίσως υπάρχει μια εξαιρετική χρονιά και μετά τι γίνεται; Ποιο είναι το επιχειρηματικό πλάνο; Ποια είναι η βάση των φιλάθλων; Ποια είναι η εμπορική κατάσταση που σου δίνει την αυτοπεποίθηση ότι μπορείς να μείνεις εκεί για πέντε ή δέκα χρόνια; Πρέπει να δούμε αποδείξεις».

Η λογική για τη Liberty Media κινείται σε δύο τομείς: είναι διπλή: σταθερότητα και ταυτόχρονα δυνατότητα για τους διοργανωτές να επενδύσουν σε υποδομές.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από άλλες περιοχές, αλλά εμείς είμαστε αρκετά σταθεροί με εκείνους που μας εμπιστεύονται για μια μακροπρόθεσμη επένδυση, κάτι που θεωρούμε σωστό. Κάτι που πάντα έλεγα στους επενδυτές είναι γιατί κάνουμε τόσο μακροχρόνιες συμφωνίες: πρώτον γιατί πιστεύουμε σε αυτή την αγορά και δεύτερον γιατί έτσι μπορούμε να ζητήσουμε από τον promoter να επενδύσει. Αν έχεις μια συμφωνία τριών ετών, πώς μπορείς να τον πιέσεις να επενδύσει;»

Ευρώπη εναντίον νέων αγορών

Η εξασφάλιση μακροχρόνιων επενδύσεων στην Ευρώπη αποδεικνύεται πιο δύσκολη σε σχέση με άλλες περιοχές, γεγονός που έχει ήδη επηρεάσει το καλεντάρι, με αγώνες να εναλλάσσονται όπως το Σπα ή να αποχωρούν όπως το Ζάντβορτ. Παράλληλα, νέες αγορές όπως η Νότια Κορέα και η Ταϊλάνδη εξετάζονται, αλλά μόνο εφόσον πληρούν τα αυστηρά οικονομικά και οργανωτικά κριτήρια της Formula 1.

Η διαμόρφωση του αγωνιστικού προγράμματος παραμένει ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, καθώς πρέπει να συνδυαστούν εμπορικοί, γεωγραφικοί και λειτουργικοί παράγοντες. Ο Ντομενικάλι κατέληξε:

«Πιστεύω ότι έχουμε κάνει ήδη ένα μεγάλο βήμα στην ισορροπία του προγράμματος, αν και πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει μόνο η μεταφορά εξοπλισμού, αλλά και η εμπορική πλευρά κάθε αγώνα. Για διευκόλυνση θα μπορούσαμε να βάλεουμε τους αγώνες της Μέσης Ανατολής ή της Αμερικής τον έναν μετά τον άλλον, αλλά εμπορικά αυτό δεν λειτουργεί. Έτσι, πιστεύω ότι έχουμε βρει μια καλή ισορροπία».

