H McLaren τα έκανε σαλάτα με τους οδηγούς της, που όμως κυριάρχησαν απόλυτα στην Ουγγαρία.

Το Grand Prix Ουγγαρίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ήταν ένας αγώνας στον οποίο η McLaren κυριάρχησε απόλυτα, με τους οδηγούς της να κάνουν το 1-2, καθώς ο Όσκαρ Πιάστρι πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε GP (έχει κερδίσει σε ένα Σπριντ) και ο Λάντο Νόρις πήρε τη δεύτερη θέση. Η βρετανική ομάδα όμως «χάλασε» αυτήν τη νίκη με τις στρατηγικές της επιλογές και τον τρόπο που χειρίστηκε την αλλαγή θέσεων των οδηγών της στο τέλος. Την 3η θέση πήρε ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes, έπειτα από θεαματική μάχη -και σύγκρουση- με τον Μαξ Φερστάπεν.

Εκκίνηση

Τα 19 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid του Χανγκαρόρινγ (o Οκόν ξεκίνησε από το pit lane) κάτω από το δυνατό καλοκαιρινό ήλιο και με υψηλές σχετικά θερμοκρασίες στον αέρα και στην πίστα. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Όσκαρ Πιάστρι ξεκίνησε πολύ καλά και βρέθηκε αμέσως δίπλα στον poleman Λάντο Νόρις. Δίπλα τους όμως βρέθηκε και ο Μαξ Φερστάπεν και έτσι τρία μονοθέσια προσπάθησαν να στρίψουν μαζί στην πρώτη στροφή.

Ο Φερστάπεν βρισκόταν στην εξωτερική και αναγκάστηκε να βγει εκτός πίστας στην περιοχή διαφυγής. Επιστρέφοντας στην πίστα βρέθηκε στη 2η θέση, πίσω από τον Πιάστρι και μπροστά από τον Νόρις. Τρομερή εκκίνηση έκανε ο Λούις Χάμιλτον, που βρέθηκε ακριβώς πίσω από τους πρωτοπόρους. Ο Νόρις και η McLaren διαμαρτυρήθηκαν και η Red Bull, σωστά, έδωσε εντολή στον Φερστάπεν να επιβραδύνει και να δώσει πίσω τη 2η θέση στον Νόρις. Στο μεταξύ όμως ο Πιάστρι είχε απομακρυνθεί στα 2,5 δευτερόλεπτα στην πρώτη θέση.

Πιο πίσω, ο Σάινθ έκανε κακή εκκίνηση και βρέθηκε πίσω από τους Λεκλέρ και Αλόνσο στην 7η θέση. Σχετικά γρήγορα πέρασε τον συμπατριώτη του και ανέβηκε 6ος, πίσω από τον Λεκλέρ, έχοντας χάσει όμως δύο θέσεις από την αρχική του θέση στο grid.

Πρώτο pit stop

Ήδη από τον 8ο γύρο του αγώνα οι οδηγοί άρχισαν να μπαίνουν στο pitlane για να κάνουν την πρώτη -από τις δύο που αναμένονταν για αυτόν τον αγώνα- αλλαγή ελαστικών. Οι πρώτοι που σταμάτησαν ήταν όσοι ξεκίνησαν με μαλακά ελαστικά. Οι πρωτοπόροι έμειναν ακόμα λίγους γύρους στην πίστα, καθώς το χρονικό σημείο του pit stop είεχε πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία.

Ο πρώτος που «τράβηξε τη σκανδάλη» ήταν ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος άλλαξε τα μεσαία ελαστικά με τα οποία ξεκίνησε με σκληρά. Ο Χάμιλτον βρισκόταν πίσω από τον Φερστάπεν και προσπαθούσε να κάνει το undercut. Αμέσως μετά τον Βρετανό μπήκε στα pit ο Λάντο Νόρις, ο οποίος παρότι το pit stop της McLaren ήταν σχετικά αργό, επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον συμπατριώτη του.

Επόμενος στα pit ήταν ο Πιάστρι, ο οποίος με άνεση διατηρήθηκε μπροστά από τον Νόρις. Ο Αυτστραλός όταν επέστρεψε στην πίστα βρισκόταν στην 4η θέση, πίσω από τους Φερστάπεν, Λεκλέρ και Σάινθ που ακολουθούσαν λίγο διαφορετική στρατηγική και δεν είχαν σταματήσει ακόμα.

Ο Φερστάπεν και ο Σάινθ μπήκαν στον 22ο γύρο και επίσης άλλαξαν τη μεσαία γόμα με σκληρή. Ο Φερστάπεν επέστρεψε στην πίστα αρκετά πίσω από τον Χάμιλτον, περίπου 7 δευτερόλεπτα, και ο Σάινθ ακόμα πιο πίσω, στη 10η θέση, πίσω από τους Τσουνόντα, Ράσελ και Πέρεζ. Η πρώτη θέση έμεινε για δύο γύρους στα χέρια του Λεκλέρ, ο οποίος όμως μπήκε στον 24ο γύρο για το δικό του pit stop και η τάξη επανήλθε. Ο Λεκλέρ επέστρεψε στην πίστα στην 5η θέση, πίσω από τον Φερστάπεν.

Αγώνας αναμονής και υπομονής

Μετά το πρώτο pit stop ο Όσκαρ Πιάστρι βρέθηκε ξανά στην πρώτη θέση και με τη διαφορά του από τον Νόρις να μεγαλώνει γύρο με το γύρο, αφού ξεκίνησε από τα 2,5 δευτερόλεπτα και περίπου 10 γύρους αργότερα είχε ξεπεράσει τα 4”. Ο νεαρός Αυστραλός οδηγούσε γρήγορα και αλάνθαστα, βλέποντας μπροστά του την πρώτη νίκη της καριέρας του. Ο Νόρις από την άλλη περίμενε το δεύτερο pit stop για να δει αν και πώς θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από τη 2η θέση.

Πιο πίσω, ο Χάμιλτον κρατούσε την 3η θέση αλλά πλέον δεχόταν πίεση από τον Φερστάπεν, ο οποίος μέσα σε λίγους γύρους εξαφάνισε τη διαφορά και βρέθηκε πίσω του. Ακόμα πιο πίσω ο Λεκλέρ έκανε μοναχικό αγώνα στην 5η θέση, αφού ούτε απειλούσε τον Φερστάπεν ούτε ένιωθε απειλή από τον Σάινθ. Πολύ πίσω από τον Ισπανό οι δύο Aston Martin είχαν τη δική τους μάχη, ενώ τον τελευταίο βαθμό διεκδικούσαν οι Τσουνόντα και Πέρεζ.

Η μάχη του αγώνα δόθηκε όταν φτάσαμε στο μέσον του, ανάμεσα σε δύο πρωταθλητές. Ο Φερστάπεν έφτασε πίσω από τον Χάμιλτον και εξαπέλυσε την επίθεσή του, αλλά παρότι είχε πιο φρέσκα ελαστικά και φαινόταν αρκετά ταχύτερος, δεν κατάφερνε να περάσει. Και όσο ο Φερστάπεν έμενε κολλημένος πίσω από τον Χάμιλτον, ο Λεκλέρ τους είχε φτάσει και τους δύο και η 3η θέση είχε πλέον τρεις διεκδικητές.

Και ξαφνικά... μάχη κορυφής

Στο ίδιο σημείο, ο Λάντο Νόρις μέσα σε λίγους γύρους βρέθηκε από τα 4,5 στα 1,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Πιάστρι και από εκεί που δεν το περιμέναμε είχαμε μάχη για την πρωτιά. Ο Νόρις μάλιστα πήρε από τον ασύρματο την «άδεια» να επιτεθεί, αλλά δεν έδειχνε να μπορεί να μπει στο DRS.

Η μάχη των τριών για τη θέση στο βάθρο λύθηκε με διαφορετικό τρόπο, με τους Χάμιλτον και Λεκλέρ να μπαίνουν στα pit για δεύτερη φορά και τον Φερστάπεν να μένει στην πίστα. Ο Χάμιλτον έβαλε άλλη μία σκληρή γόμα ενώ ο Λεκλέρ διαφοροποιήθηκε και έβαλε μαλακά ελαστικά, για να πάει με αυτά μέχρι το τέλος.

Ο Λάντο Νόρις μπήκε στα pit για τη δεύτερη αλλαγή ελαστικών στον 46ο γύρο και έβαλε επίσης τη μεσαία γόμα. Ο Πιάστρι μπήκε δύο γύρους αργότερα και όταν επέστρεψε στην πίστα είδε μπροστά του το διαχύτη του Νόρις. Ο Νόρις όμως πήρε εντολή από τη McLaren να δώσει πίσω την πρώτη θέση στον Πιάστρι.

Τελευταίος από τους πρωτοπόρους μπήκε στα pit ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος επέστρεψε στην πίστα στην 5η θέση, πίσω από τους Χάμιλτον και Λεκλέρ. Ο Ολλανδός όμως είχε κατά 10 γύρους πιο φρέσκα ελαστικά και στους 20 γύρους που απέμεναν η μάχη για το βάθρο ήταν ανοιχτή.

Ένστικτο εναντίον εντολών

Η στρατηγική της McLaren έφερε την ίδια την ομάδα και τους οδηγούς της σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ο Νόρις βρισκόταν στην πρώτη θέση του αγώνα και διατηρούσε τη διαφορά πάνω από τα 3 δευτερόλεπτα από τον Πιάστρι. Ταυτόχρονα, είχε εντολή να δώσει πίσω τη θέση, όταν ο Αυστραλός φτάσει πίσω του. Ο Νόρις, φυσικά, δεν είχε καμία διάθεση να το κάνει και ο τρόπος να το αποφύγει ήταν να απομακρύνεται διαρκώς από τον Πιάστρι.

Πιο πίσω όμως είχαμε πραγματικές μάχες. Ο Φερστάπεν μέσα σε λίγους γύρους έφτασε τον Λεκλέρ και προσπαθούσε να περάσει, με τον οδηγό της Ferrari να παίζει καλή άμυνα και να τον κρατάει πίσω του. Αυτό βοηθούσε σημαντικά τον Χάμιλτον, ο οποίος είχε την 3η θέση και μπορούσε να την διατηρήσει, όσο ο Λεκλέρ κρατούσε πίσω του τον Φερστάπεν. Ο Φερστάπεν όμως πέρασε τον Λεκλέρ και ξεχύθηκε στο κυνήγι του Χάμιλτον.

Στην κορυφή του αγώνα, ο Νόρις δεχόταν από τον ασύρματο όλων των ειδών τα μηνύματα για να επιβραδύνει και να επιτρέψει στον Πιάστρι να πλησιάσει. Ο Βρετανός όμως έδειχνε να τα αγνοεί. Είχε μπροστά του την προοπτική της δεύτερης νίκης της καριέρας του και όλα του τα ένστικτα ως οδηγός αγώνων έρχονταν σε ευθεία αντίθεση με τις εντολές που δεχόταν.

Μνήμες του 2021

Η μάχη του βάθρου εξελίχθηκε σε μια διαμάχη τροχό με τροχό ανάμεσα σε Χάμιλτον και Φερστάπεν. Ο Ολλανδός προσπάθησε αρκετές φορές να προσπεράσει χωρίς επιτυχία. Αυτό επέτεινε τον εκνευρισμό του και η επαφή ήταν πια αναπόφευκτη. Ο Φερστάπεν μπλόκαρε τους τροχούς τους κατά την προσπάθεια της προσπέρασης και υπήρξε επαφή ανάμεσα στα δύο μονοθέσια, που έστειλε τη Red Bull για λίγο στον αέρα και εκτός πίστας. Ευτυχώς δεν είχε μεγάλη ζημιά και ο Ολλανδός κατάφερε να επιστρέψει στον αγώνα, στην 5η θέση, πίσω από τον Λεκλέρ.

Στο μεταξύ, ο άβολος διάλογος της McLaren με τους οδηγούς της στον ασύρματο συνεχιζόταν. Ο Νόρις δεχόταν διαρκώς εντολές να αφήσει τον Πιάστρι να περάσει, κάτι που αποφάσισε να κάνει δύο γύρους πριν από τέλος του αγώνα. Έτσι, η McLaren έκανε το 1-2 με τον Πιάστρι στην 1η θέση και τον Νόρις στη 2η. Ο Χάμιλτον πήρε την 3η θέση, και ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Φερστάπεν, Σάινθ, Πέρεζ, Ράσελ, Τσουνόντα και Στρολ.

Επόμενος αγώνας είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο (26-28 Ιουλίου) το GP Βελγίου.

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Ουγγαρίας

Αποτελέσματα

