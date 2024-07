Yamaha Yard Built: Με νέες δημιουργίες στο Wheels & Waves 2024

Με έμπνευση από τις αγωνιστικές της μοτοσυκλέτες των ‘80S & ‘90S, η Yamaha παρουσίασε την τελευταία της ενέργεια Yard Built με τον τίτλο «Back to the Paddock» στο διάσημο φεστιβάλ custom μοτοσυκλέτας στο Biarritz της Γαλλίας.

Φιλοξενώντας καλεσμένους από τη Yamaha Ευρώπης, αντιπροσώπους και μέσα ενημέρωσης από όλη την ήπειρο, η εφετινή εκδήλωση ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, προκαλώντας έντονο αίσθημα νοσταλγίας για τα παλιότερα μοντέλα της ιαπωνικής φίρμας.

Σηματοδοτώντας μια συναρπαστική νέα προσέγγιση στη σχεδίαση Yard Built, το πανευρωπαϊκό έργο Back to the Paddock επικεντρώθηκε στους πιο εμβληματικούς αναβάτες μοτοσυκλετών της Yamaha από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Λαμβάνοντας τις αντίστοιχες μοτοσυκλέτες τους ως έμπνευση για μια σειρά από μοναδικές δημιουργίες, κάθε σχέδιο ήταν και μια ξεχωριστή γιορτή για τους αγωνιζόμενους που βοήθησαν τη Yamaha να εξελιχθεί σε σύμβολο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σύμφωνα με την παράδοση του Yard Built, που επιβάλει τη χρήση στάνταρ μοντέλων χωρίς αλλαγές στο πλαίσιο, βάση για το Back to the Paddock ήταν η εντυπωσιακή XSR900 GP του 2024, η οποία ταιριάζει απόλυτα στη ρετρό προσέγγιση του Yard Built πρότζεκτ.



Ζωντανή αγωνιστική ιστορία



Από το εμβληματικό μπλε και άσπρο χρώμα της TZ250 του Γάλλου Christian Sarron, με την οποία κατέκτησε τον τίτλο το 1984, μέχρι και τη θρυλική YZF750 που έφερε τους Haga και Edwards στην πρώτη θέση του 8ωρου αγώνα αντοχής στη Suzuka το 1996, τόσο η YME όσο και η Yamaha είχαν μια τεράστια επιλογή γραφικών, χρωμάτων και λογοτύπων για να εμπνευστούν. Δύο ημέρες οδήγησης κατά μήκος της γαλλικής ακτής, της Χώρας των Βάσκων, των Ατλαντικών Πυρηναίων και πολλοί χώροι εκδηλώσεων του φεστιβάλ σηματοδότησαν ένα αξέχαστο Wheels Waves για τη Yamaha, με καθεμία από τις επτά δημιουργίες Yard Built να βγαίνει στο δρόμο μαζί με μια σειρά από Sport Heritage μοντέλα.



Τι λέει η Yamaha



Ανατρέχοντας στο Back to the Paddock στη 13η έκδοση του Wheels & Waves, ο Διευθυντής του Τμήματος Marketing Wouter Buningh ήταν ενθουσιασμένος με τα αποτελέσματα: «Ήταν μια φανταστική εκδήλωση εδώ στο Biarritz, τόσο για τη Yamaha Motor Europe όσο και για τους αντιπροσώπους μας σε όλη την Ευρώπη.



Το Yard Built είναι ένα σπέσιαλ project για τη Yamaha και το Back to the Paddock είχε εξαιρετική αποδοχή. Η αγωνιστική κληρονομιά της Yamaha στις δεκαετίες του 80 και του έχει μείνει αξέχαστη! Η XSR900 GP ήταν το τέλειο πρότυπο για το project και ήταν συναρπαστικό να βλέπουμε το πώς οι διάφοροι εισαγωγείς και σχεδιαστές κατέληξαν στις τελικές τους δημιουργίες. Χαίρομαι που τόσοι πολλοί επισκέπτες μπόρεσαν να παρευρεθούν και να γνωρίσουν το «Faster Sons House».



H XSR900 GP



Αποτίοντας φόρο τιμής στους εμβληματικούς αγωνιζόμενους της Yamaha με τη neo-retro XSR900 GP, το Back to the Paddock γιορτάζει μια από τις πιο κλασικές και επιτυχημένες εποχές της Yamaha. Η XSR900 GP είναι μια έκδοση του πιο ισχυρού μοντέλου Yamaha Sport Heritage με φέρινγκ και ως στάνταρ μοντέλο

διατίθεται στα χρώματα Legend Red και Power Grey.

Σε συνέχεια των εκδηλώσεων Wheels &Waves θα ακολουθήσει μια σειρά βίντεο που θα καταγράφουν τη διαδικασία του σχεδιασμού και το υπόβαθρο της ρετρό έμπνευσης για τις δημιουργίες Back to the Paddock, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο κανάλι της YMΕ στο YouTube. Οι φίλοι της Yamaha μπορούν επίσης να σχεδιάσουν τη δική τους Back to the Paddock XSR900 GP χρησιμοποιώντας πρότυπα σχεδίασης που θα βρουν στον ιστότοπο της Yamaha Motor Europe, τα οποία θα τους ενθαρρύνουν να δείξουν το πάθος τους για θρύλους από την ιστορία της εταιρείας και να μοιραστούν την αγάπη τους για τη Yamaha.



Πως και πότε



Πριν σχεδόν δεκαπέντε χρόνια, μια παρέα custom builders αποφάσισε να ταξιδέψει στην ακτή του Ατλαντικού και με έδρα τη Βασκονία να αποκαλύψει στον κόσμο της μοτοσυκλέτας τις τάσεις της εποχής. Δεν ξέρουμε πόσοι μαζεύτηκαν και πόσο καλά πέρασαν, ξέρουμε όμως ότι κατάφεραν να κάνουν τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του πλανήτη να δηλώνουν συμμετοχή κάθε χρόνο, και από χρόνο σε χρόνο, όλο και περισσότεροι. Παρόντες φυσικά και πάσης φύσεως “οίκοι”, από τελειωμένους custom builders μέχρι ψαγμένους αξεσουαράδες, κοινό χαρακτηριστικό το old look και οι προσεγμένες διακοσμήσεις – κατασκευές από άλλες εποχές, ευτυχώς όχι ξεχασμένες και για πολλούς πολύ αγαπημένες.

Αν σας αρέσουν οι μοτοσυκλέτες έστω και λίγο, αν θέλετε να ερωτευτείτε και να μαγευτείτε έστω και για λίγο, τότε βάλτε στο πρόγραμμά σας τον επόμενο Ιούνιο να βρίσκεστε εκεί. Στο μεγαλύτερο φεστιφάλ customizing που γίνεται σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο έδαφος, στη νοτιοδυτική Γαλλία, στο κοσμοπολίτικο και πολυσύχναστο Biarritz, στη χώρα των υπαρήφανων Βάσκων, ναι αυτών που άντεξαν στις επιδρομές των Φράγκων, των Βησιγότθων και των Μουσουλμάνων.

Photo Credit: Yamaha