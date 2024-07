Παρά το γεγονός πως η Scuderia Ferrari έχει πάρει την «κάτω βόλτα», ο Μονεγάσκος πιστεύει ακόμα στο μεγάλο όνειρο.

Στους τελευταίους αγώνες η πτώση της απόδοσης της Scuderia Ferrari είναι εμφανής. Οι αναβαθμίσεις που παρουσίασε στην Ισπανία δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και δημιούργησαν παράλληλα πρόβλημα στο στήσιμο της SF-24. Την ίδια στιγμή ξεκίνησαν τα λάθη από την ιταλική ομάδα τόσο στη στρατηγική όσο και στη διαχείριση των αγώνων.

Παρά τους μέτριους έως κακούς τελευταίους μήνες, επικρατεί καλό κλίμα εντός της Ferrari. Στο περιθώριο του Grand Prix Ουγγαρίας, ο Σαρλ Λεκλέρ αποκάλυψε πως όχι μόνο είναι αισιόδοξος για τη συνέχεια της σεζόν, αλλά ακόμη πιστεύει στην κατάκτηση ενός τίτλου.

«Ακόμη πιστεύω πως οι υψηλότεροι στόχοι μας είναι εφικτοί (σ.σ. το πρωτάθλημα)», είπε σε ερώτηση του BBC.

Ο Μονεγάσκος, ο οποίος μπορεί να ξέρει κάτι που ακόμη εμείς δεν έχουμε δει στην πίστα, ρωτήθηκε για το σκεπτικό του πίσω από την παραπάνω δήλωση: «Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την αισιοδοξία και το κίνητρό μας. Στην τελική, μιλάμε για μία διαφορά από την κορυφή που ισούται με δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Εάν όλα κυλίσουν ομαλά και κάνουμε την τέλεια δουλειά δεν είναι τόσο τρελή η τωρινή μας κατάσταση. Πρέπει να εστιάσουμε πλήρως σε κάθε λεπτομέρεια και η φετινή σεζόν έχει ακόμη πολύ δρόμο για να ολοκληρωθεί. Οπότε ακόμη πιστεύω στο πρωτάθλημα».

The sun is up over the Hungaroring ☀️#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/OiJIzRah3d