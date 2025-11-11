Η βρετανική ομάδα θέλει να μάθει αν η ολοκαίνουργια μονάδα ισχύος της Red Bull στο GP Βραζιλίας υπολογίζεται στο πλαίσιο του θεσπισμένου ανώτατου ορίου εξόδων.

Η McLaren έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τη FIA σχετικά με την αλλαγή κινητήρα που έκανε η Red Bull στο μονοθέσιο του Μαξ Φερστάπεν πριν από τον αγώνα της Βραζιλίας, μετά την απογοητευτική εμφάνιση των δύο RB21 στις κατατακτήριες και που είχε αποτέλεσμα ο Ολλανδός να ξεκινήσει τον αγώνα από το pit lane.

Max Verstappen is set to start the Brazil GP from the pit lane! ⬇️#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/CybHxMsXxq November 9, 2025

Η αυστριακή ομάδα επέλεξε να τοποθετήσει μια εντελώς νέα μονάδα ισχύος της Honda στο αυτοκίνητο του Φερστάπεν, πέρα από το επιτρεπόμενο όριο των τεσσάρων μονάδων ανά σεζόν. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθαρά για λόγους απόδοσης, καθώς η Red Bull παραδέχτηκε ότι οι παλιότερες μονάδες είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν φθορά και η ομάδα ήθελε να αξιοποιήσει στο έπακρο το ρυθμό της στον αγώνα.

Το ζήτημα που προκύπτει, ωστόσο, είναι αν το κόστος αυτής της αλλαγής θα πρέπει να συνυπολογιστεί στο cost cap, δηλαδή στο ανώτατο επιτρεπτό όριο δαπανών των ομάδων. Το θέμα δεν καλύπτεται ρητά στους κανονισμούς, αλλά βασίζεται σε συμφωνημένη «ερμηνεία» μεταξύ FIA και ομάδων: αν η αλλαγή κινητήρα γίνεται για λόγους αξιοπιστίας, δεν μετράει στο όριο· αν όμως γίνεται καθαρά για απόδοση, τότε πρέπει να υπολογίζεται.

Η «γκρίζα ζώνη» του cost cap

Ο Αντρέα Στέλα, επικεφαλής της McLaren, δήλωσε πως θέλει να γνωρίζει αν η αλλαγή του Φερστάπεν εντάσσεται στο δεύτερο σενάριο: «Αυτού του είδους οι αλλαγές προκαλούν ερωτήματα για το πώς εφαρμόζονται οι κανονισμοί. Θα ήθελα να ξέρω αν το κόστος αυτού του κινητήρα μπαίνει στο cost cap ή όχι. Αν η αλλαγή έγινε για λόγους απόδοσης, τότε θα έπρεπε να υπολογίζεται. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς δεν θα το κάναμε», εξήγησε ο Ιταλός.

Η FIA, πάντως, δεν έχει ακόμα δώσει επίσημη απάντηση, ενώ και η Red Bull αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο τεχνικός διευθυντής Λοράν Μεκίς ανέφερε μόνο ότι «ήταν σωστό να τοποθετηθεί ένας καινούργιος κινητήρας, καθώς η ομάδα ήθελε να αλλάξει αρκετά στοιχεία στο αυτοκίνητο πριν από τον αγώνα».

Η McLaren, από την πλευρά της, θεωρεί πως οι ομάδες πρέπει να αποφεύγουν τέτοιου είδους «γκρίζες ζώνες», ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία κόστους και απόδοσης που είναι ο πυρήνας του οικονομικού κανονισμού της Formula 1.