LIVE TV: Το εντυπωσιακό Peugeot Polygon Concept

LIVE TV: Το εντυπωσιακό Peugeot Polygon Concept

Κώστας Μπιτσικώκος
LIVE TV: Το εντυπωσιακό Peugeot Polygon Concept
To Peugeot 208 του μέλλοντος ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα και η γαλλική μάρκα υπόσχεται μία απολαυστική εμπειρία οδήγησης.

Σημαντικές ανακοινώσεις κάνει η Peugeot, που δεν περιορίζονται στην αποκάλυψη ενός νέου πρωτότυπου μοντέλου. To Polygon Concept είναι το πρώτο δείγμα γραφής για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει σχεδιαστικά η γαλλική μάρκα τα επόμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί προπομπό του μελλοντικού σουπερμίνι της.

Συνδεθείτε στις 2 μμ (ώρα Ελλάδας) για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Polygon Concept αλλά και τα όσα να ανακοινώσουν τα στελέχη της Peugeot.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 