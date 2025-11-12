LIVE TV: Το εντυπωσιακό Peugeot Polygon Concept

To Peugeot 208 του μέλλοντος ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα και η γαλλική μάρκα υπόσχεται μία απολαυστική εμπειρία οδήγησης.

Σημαντικές ανακοινώσεις κάνει η Peugeot, που δεν περιορίζονται στην αποκάλυψη ενός νέου πρωτότυπου μοντέλου. To Polygon Concept είναι το πρώτο δείγμα γραφής για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει σχεδιαστικά η γαλλική μάρκα τα επόμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί προπομπό του μελλοντικού σουπερμίνι της.

Συνδεθείτε στις 2 μμ (ώρα Ελλάδας) για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Polygon Concept αλλά και τα όσα να ανακοινώσουν τα στελέχη της Peugeot.