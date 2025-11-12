Το νέο πολυτελές οικογενειακό SUV πέρασε με επιτυχία όλα τα τεστ στη σήραγγα προσομοίωσης καιρικών συνθηκών.

Θέλεις ένα SUV να σε συνοδεύει στις εκδρομές σου τόσο στις καυτές παραλίες το καλοκαίρι όσο και στα παγωμένα χιονοδρομικά κέντρα το χειμώνα; Η νέα Mercedes-Benz GLB - διαθέσιμη σε πενταθέσια ή επταθέσια διάταξη καμπίνας - δοκιμάστηκε στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες στο Κέντρο Τεχνολογίας του Ζιντελφίνγκεν.

Στο climatic wind tunnel, τη σήραγγα προσομοίωσης καιρικών συνθηκών της Mercedes-Benz, η νέα GLB πέρασε με επιτυχία όλα τα τεστ: από τους +40 έως τους -40 βαθμούς Κελσίου. Αντιμετώπισε κάθε πιθανό σενάριο, από τον καύσωνα έως τη χιονοθύελλα με ταχύτητες έως τα 200 χλμ/ώρα.

Στόχος της γερμανικής μάρκας να επιβεβαιώσει ότι όλα τα συστήματα της GLB (ηλεκτρονικά και μη) θα δουλεύουν άριστα και θα εξασφαλίζουν στους επιβάτες άνεση και ασφάλεια σε κάθε συνθήκη. H παγκόσμια πρεμιέρα της νέας GLB θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου, με την έναρξη των πωλήσεων να προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026.