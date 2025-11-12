Ένα σκηνικό που δεν αρμόζει σε καμία περίπτωση στο αγωνιστικό πνεύμα και τις αξίες της Formula 1 συνέβη μετά το τέλος του Grand Prix Βραζιλίας.

Κι ενώ ο Λάντο Νόρις πανηγύριζε την 7η φετινή του νίκη στο 2025, το κοινό του Ιντερλάγκος αποδοκίμαζε το επίτευγμά του. Ο Βρετανός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο Grand Prix Βραζιλίας, μιας και ήταν 1ος στις κατατακτήριες σπριντ, στον Αγώνα Σπριντ, στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Όμως για κάποιο λόγο ορισμένοι στις κερκίδες θεώρησαν ορθό να τον αποδοκιμάσουν.

Η απαράδεκτη κίνηση του υπαλλήλου της Racing Bulls

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ένα «άσχημο» βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου. Τη στιγμή που άνοιγαν οι σαμπάνιες στο βάθρο, ένας υπάλληλος της Racing Bulls κάνει χειρονομία προς το κοινό ενθαρρύνοντάς το να συνεχίσει ή και να εντείνει τις αποδοκιμασίες του προς τον νικητή του αγώνα.

Μία συνάδελφός του αντιλήφθηκε αυτό που έκανε και του κατέβασε αμέσως το χέρι κάνοντάς του νόημα να σταματήσει. Όμως ήταν πολύ αργά, καθώς το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε σε βίντεο και έγινε viral.

Lando getting booed is already bad enough, but seeing a staff member from another team join in and do a thumbs down? That’s just unprofessional. @McLarenF1 @visacashapprb pic.twitter.com/OPCjxSfYLw — Lando Norris Fans (@Norrislandofans) November 11, 2025

H ανακοίνωση της Racing Bulls

Με το ζήτημα να παίρνει διαστάσεις στα social media, η Racing Bulls προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το περιστατικό:

«Είμαστε ενήμεροι για το βίντεο από το βάθρο του τριημέρου. Δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες της ομάδας μας ούτε το πνεύμα της VCARB. Το θέμα έχει αντιμετωπιστεί εσωτερικά. Πιστεύουμε στον εορτασμό του σπουδαίου αγώνα και στον σεβασμό προς κάθε οδηγό, ομάδα και φίλαθλο – εντός και εκτός πίστας».