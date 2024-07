Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο Χανγκάρορινγκ της Ουγγαρίας.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Ουγγαρίας το τριήμερο 19-21 Ιουλίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Χανγκάρορινγκ για τον δέκατο τρίτο αγώνα της σεζόν και προτελευταίο πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα. Επιπλέον σηματοδοτεί το πέρασμα στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Ο πρώτος αγώνας στην Ουγγαρία πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1986. Η διαδρομή για πολλούς είναι το «Μονακό δίχως μπαριέρες», λόγω των κλειστών στροφών του και των μικρών ευθειών. Η διαδρομή στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 4.381 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 70 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει κατακτήσει ο Λιούις Χάμιλτον με 8. Νικητής το 2023 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Χάμιλτον με το 1:16,627.

