Η αριθμητική των social media δεν είναι κριτήριο για τη Formula 1. Ο Κίμι Αντονέλι κάνει μια πολύ καλή χρονιά, αλλά η σύγκριση με τον Λούις Χάμιλτον του 2007 είναι απλώς λάθος.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα κυκλοφορεί η «είδηση» ότι ο Κίμι Αντονέλι έχει ήδη μαζέψει περισσότερους βαθμούς στη ρούκι χρονιά του από όσους είχε ο Λούις Χάμιλτον στο 2007. Και κάπου εκεί, το internet -ως συνήθως- έσπευσε να εξαγάγει συμπεράσματα για «τον νέο Λούις». Μόνο που, όπως έλεγε ο Μπέντζαμιν Ντισραέλι, «υπάρχουν τρία είδη ψεμάτων: τα ψέματα, τα μεγάλα ψέματα και οι στατιστικές». Και αυτή η σύγκριση είναι η τέλεια απόδειξη. Γιατί η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 2007 ο Λούις Χάμιλτον μάζεψε συνολικά 109 βαθμούς σε 17 αγώνες. Φέτος, ο Κίμι Αντονέλι έχει φτάσει στους 122 βαθμούς, έχοντας τρέξει σε 21 αγώνες μέχρι στιγμής. Ο Χάμιλτον μπήκε στη Formula 1 για να παλέψει για τον τίτλο απέναντι σε έναν δις Παγκόσμιο Πρωταθλητή, τον Φερνάντο Αλόνσο, οδηγώντας ένα μονοθέσιο ικανό να κερδίσει αγώνες - και το έκανε από την πρώτη μέρα. Τερμάτισε στο βάθρο στους εννέα πρώτους αγώνες της καριέρας του, κέρδισε τέσσερα Grand Prix και έχασε το πρωτάθλημα για έναν βαθμό στο φινάλε.

Δεν είχε sprint, δεν είχε DRS, δεν είχε 24 αγώνες για να «μαζέψει» πόντους. Είχε το παλιό σύστημα βαθμολόγησης 10–8–6–5-4-3-2-1. Αν το 2007 ίσχυε το σημερινό σύστημα, ο Χάμιλτον θα είχε 265 βαθμούς σε 17 αγώνες, δηλαδή παραπάνω από τους διπλάσιους από όσους έχει ο Αντονέλι σε 21 αγώνες (συν 5 Σπριντ). Χαώδης διαφορά.

Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια

Η στατιστική είναι εύκολη παγίδα στη Formula 1. Οι 122 βαθμοί του σήμερα δεν αντιστοιχούν στους 109 του 2007 - και ούτε οι πίστες, ούτε οι αγώνες ούτε οι κανόνες είναι ίδιοι. Το να συγκρίνεις τον Αντονέλι του 2025 με τον Χάμιλτον του 2007 επειδή έχουν τη λέξη «ρούκι» δίπλα στο όνομά τους, είναι σαν να συγκρίνεις το Spotify με το βινύλιο. Ναι, και τα δύο παίζουν μουσική· αλλά το ένα έχει διαφορετική ψυχή, διαφορετικό context. Ο Χάμιλτον δεν έμαθε να επιβιώνει - έμαθε να νικάει από το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ο Αντονέλι κάνει τα πρώτα βήματα σε μια εποχή που η λέξη «υπομονή» υπάρχει ξανά στο λεξιλόγιο των ομάδων.

Δεν χρειάζεται να μειώσουμε τον έναν για να αναγνωρίσουμε τον άλλον. Ο Αντονέλι δείχνει ωριμότητα και σπάνιο ταλέντο· ο Χάμιλτον, όμως, άλλαξε τη γεωγραφία της Formula 1. Ο πρώτος ζει την αρχή της καριέρας του μέσα σε ένα σύστημα που προστατεύει τους νέους. Ο δεύτερος μπήκε σε ένα πρωτάθλημα που δεν συγχωρούσε. Και γι’ αυτό, δεκαοκτώ χρόνια μετά, εξακολουθούμε να μιλάμε για το 2007 σαν σημείο αναφοράς. Η σύγκριση, λοιπόν, δεν είναι απλώς άδικη - είναι άτοπη.