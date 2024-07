Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός που οδήγησε τον δαιμόνιο Ιταλό στη μεγάλη του επιστροφή στον κόσμο της Formula 1;

Έπειτα από 15 χρόνια απουσίας, ο Φλάβιο Μπριατόρε επέστρεψε στη Formula 1 έχοντας ενεργό ρόλο σε ομάδα. Ο Ιταλός, ο οποίος στο παρελθόν έχει γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες με τις Benetton και Renault, είναι πλέον ο ειδικός σύμβουλος της Alpine F1.

Οι φήμες των τελευταίων μηνών βγήκαν αληθινές και ο 74χρονος πλέον βρίσκεται σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο στο γκαράζ της γαλλικής ομάδας. Μέχρι πρότινος βέβαια κάποιοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ο Ιταλός θα επέστρεφε ποτέ στο σπορ.

Ποιος όμως ευθύνεται για την επιστροφή του Μπριατόρε; Φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον πρώην ισχυρό άνδρα της F1, Μπέρνι Έκλεστον, ο οποίος στα 93 του χρόνια συνεχίζει να «κινεί» τα νήματα στο παρασκήνιο.

BWT Alpine F1 Team announces Flavio Briatore as Executive Advisor



BWT Alpine F1 Team can confirm that Flavio Briatore has been appointed by Renault Group CEO Luca de Meo as his Executive Advisor for the Formula One Division. pic.twitter.com/KAdNVkQBPP