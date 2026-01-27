Σαν Σήμερα: Ο Φιτιπάλντι νίκησε στην πατρίδα του με τη McLaren (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Την τιμητική του έχει σήμερα το Grand Prix Βραζιλίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Στον έναν, κατέκτησε τη νίκη ένας τοπικός ήρωας και μελλοντικός πρωταθλητής, ενώ σε έναν άλλο, λίγο έλειψε να έχουμε αποχή από πλευράς οδηγών για θέματα ασφαλείας. Επιπλέον, γεννήθηκε ένας Αμερικανός οδηγός που άφησε τη δική του ιστορία στους αγώνες.

Γυρνώντας λοιπόν το χρόνο πίσω, ας δούμε λοιπόν τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1934, γεννήθηκε ο Αμερικανός άσσος των αγώνων, Τζορτζ Φόλμερ. Το 1973 αγωνίστηκε με την ομάδα της Shadow σε 12 Grand Prix της Formula 1 και ανέβηκε μία φορά στο βάθρο, στο Grand Prix Ισπανίας. Επίσης, το 1972 πήρε τον τίτλο Can-Am με μια Porsche 917/10, ενώ το 1986 ανέβηκε στο βάθρο στις 24 ώρες Λε Μαν.

Σαν σήμερα το 1974, ο Έμερσον Φιτιπάλντι κέρδισε το Grand Prix Βραζιλίας και σημείωσε την πρώτη του νίκη με την ομάδα της McLaren Racing, καθώς και δεύτερη συνεχόμενη μέσα στην πατρίδα του. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε πρόωρα, οκτώ γύρους πριν το τέλος, καθώς ξέσπασε έντονη καταιγίδα. Δεύτερος τερμάτισε ο Κλέι Ρεγκατσόνι της Scuderia Ferrari και τρίτος ο Τζάκι Ιξ της Lotus.

Σαν σήμερα το 1980, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο Grand Prix Βραζιλίας στην παλιά χάραξη του Ιντερλάγος. Ο αγώνας λίγο έλειψε να ακυρωθεί, διότι οι διοργανωτές προόριζαν τη διεξαγωγή του στην πίστα της Τζακαρεπάγκουα. Όμως διάφορα οικονομικά προβλήματα, επανέφεραν το GP στην πίστα του Σάο Πάουλο.



Οι οδηγοί δυσαρεστήθηκαν και απείλησαν με αποχή από τον αγώνα, καθώς η πίστα είχε πολύ μεγάλες κλίσεις και έκανε τα τότε μονοθέσια άκρως επίπονα στην οδήγησή τους. Τελικά το Grand Prix πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τον Ρενέ Αρνού να παίρνει την πρώτη του νίκη στη Formula 1, οδηγώντας την υπέρ-τροφοδοτούμενη Renault RE20. Ο Έλιο Ντε Άντζελις της Lotus τερμάτισε δεύτερος (ήταν το πρώτο του βάθρο στην F1) και τρίτος ήταν ο Άλαν Τζόουνς της Williams.

Σαν σήμερα το 2009, η FIA ανακοίνωσε την άρση του κανονισμού που όριζε το κλείσιμο του pit-lane όταν έβγαινε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα. Ο αρχικός στόχος της αλλαγής αυτής ήταν να αποτραπεί η βιαστική οδήγηση των οδηγών προς τα pit ενόσω υπήρχε ενδεχόμενος κίνδυνος στην πίστα. Παρά τη λογική πίσω από την σκέψη αυτή, υπήρξε και αντίτιμο, διότι οι οδηγοί που έμπαιναν αναγκαστικά για ανεφοδιασμό, θα έπρεπε να δεχτούν βαριές ποινές αργότερα στον αγώνα. H αλλαγή αυτή απέτρεψε την επανάληψη του ατυχήματος που είχαμε στο Grand Prix Καναδά το 2008 ανάμεσα σε Λιούις Χάμιλτον, Κίμι Ράικονεν και Νίκο Ρόσμπεργκ.

