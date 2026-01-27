Η βρετανική ομάδα της Formula 1 τρέχει να προλάβει ώστε να γράψει έστω και λίγα χιλιόμετρα στην πίστα της Βαρκελώνης αυτή την εβδομάδα.

Η Aston Martin επιβεβαίωσε επίσημα ότι θα πραγματοποιήσει ένα περιορισμένο πρόγραμμα δοκιμών στο πρώτο τεστ προετοιμασίας της Formula 1 για το 2026 στη Βαρκελώνη. Η ομάδα του Σίλβερστον θα μείνει εκτός δράσης τις τρεις πρώτες ημέρες της πενθήμερης διαδικασίας.

Η ανακοίνωση της Aston Martin

Η ομάδα των Άντριαν Νιούι, Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ ανακοίνωσε μέσω σύντομης τοποθέτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το νέο της μονοθέσιο, η AMR26, θα βρεθεί στην πίστα αργότερα μέσα στην εβδομάδα, με στόχο να πραγματοποιήσει shakedown μόνο την Πέμπτη και την Παρασκευή.

«Η AMR26 θα βρίσκεται στη Βαρκελώνη αργότερα μέσα στην εβδομάδα για το shakedown. Η πρόθεσή μας είναι να τρέξουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή», ανέφερε σε ανακοίνωση στα social media, δίχως να ξεκαθαρίζει αν το πράσινο μονοθέσιο θα βγει σίγουρα στην πίστα εκείνη την ημέρα.

Στα χνάρια της Williams

Η απόφαση της Aston Martin έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων επιλογών από άλλες ομάδες. Η McLaren έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι δεν θα συμμετάσχει στην πρώτη ημέρα του τεστ, ενώ η Williams έχει επιλέξει να απουσιάσει πλήρως από τη Βαρκελώνη, εστιάζοντας στην προετοιμασία ενόψει των επίσημων δοκιμών στο Μπαχρέιν.

H απουσία των «πράσινων» δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά σχετικά με το βαθμό ετοιμότητας της AMR26. Πληροφορίες κάνουν λόγο πως η Aston Martin απέτυχε τις δοκιμές πρόσκρουσης τον Δεκέμβριο και αυτό έχει πάει πίσω όλο το πρόγραμμα εξέλιξης και συναρμολόγησης του μονοθεσίου.

Την ίδια ώρα η Honda έχει παραδεχθεί πως βρίσκεται πίσω στην εξέλιξη της μονάδας ισχύος της και περιμένει «χαμηλές πτήσεις» στο 2026. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ένας από τους δύο παράγοντες έχει οδηγήσει στην έλλειψη κάλυψης χιλιομέτρων στην πίστα ή είναι ένας συνδυασμός.

Το μόνο σίγουρο είναι πως όπως η Williams έτσι και η Aston Martin είναι σε άκρως μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες του grid.

