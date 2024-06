O δαιμόνιος Ιταλός θα κάνει την επιστροφή του στη Formula 1 μετά από 15 χρόνια με την ομάδα που τον απομάκρυνε από το σπορ λόγω του σκανδάλου «Crashgate».

Λίγες ώρες προτού ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Ισπανίας η Alpine F1 έστρεψε τα βλέμματα πάνω της. Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Φλάβιο Μπριατόρε στο ρόλο του Εκτελεστικού Συμβούλου.

Η πρόσληψη του Ιταλού ήρθε σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο η Alpine βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη θέση. Η κατακόρυφη αγωνιστική πτώση έχει οδηγήσει σε μεγάλες αναταραχές εντός του εργοστασίου στο Ένστον. Η εσωτερική κρίση έχει οδηγήσει σε φήμες περί πώλησης της ομάδας, ενώ τα τελευταία 24ωρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να μπει «λουκέτο» στο τμήμα κινητήρων ενόψει του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpine, o Μπριατόρε προσλήφθηκε απευθείας από τον CEO του Renault Group, Λούκα Ντε Μέο, και θα ασχοληθεί με καίριους τομείς της αγωνιστικής ομάδας. Ανάμεσά τους είναι η ανάδειξη νέων ταλαντούχων οδηγών και ανάλυση της αγοράς οδηγών. Επιπλέον θα κάνει εκτενή αξιολόγηση της τρέχουσας δομής και θα παρέχει συμβουλές για ορισμένα στρατηγικά θέματα εντός του αθλήματος.

BWT Alpine F1 Team announces Flavio Briatore as Executive Advisor



BWT Alpine F1 Team can confirm that Flavio Briatore has been appointed by Renault Group CEO Luca de Meo as his Executive Advisor for the Formula One Division. pic.twitter.com/KAdNVkQBPP