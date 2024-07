Η βρετανική ομάδα μέσω του επικεφαλής της, Αντρέα Στέλα, εξηγεί πώς έχασε μία πιθανή νίκη στον εντός έδρας αγώνα της στη Formula 1.

Μία μεγάλη ευκαιρία για ένα πανηγυρικό 1-2 έχασε η McLaren Racing στο Grand Prix Μ. Βρετανίας. Στον 27ο γύρο η βρετανική ομάδα ήταν στο 1-2 με τον Λάντο Νόρις να έχει από κοντά του τον Όσκαρ Πιάστρι, ενώ δύο δευτερόλεπτα πιο πίσω ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG.

Εκείνη τη στιγμή η βροχή έπεφτε με έντονους ρυθμούς και οι ομάδες κάλεσαν τους οδηγούς τους για αλλαγή σε ενδιάμεσα ελαστικά. Στη McLaren δεν έβαλαν μέσα τον Πιάστρι, ο οποίος έμεινε στην πίστα και έχασε πολύ χρόνο. Έτσι τέθηκε εκτός διεκδίκησης της νίκης, κάτι το οποίο κόστισε σημαντικά στη βρετανική ομάδα.

We gave it our all today! 🧡 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/KRvZDeoY8g

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, παραδέχθηκε το λάθος να μην καλέσουν ταυτόχρονα και τους δύο τους οδηγούς για αλλαγή ελαστικών στον 27ο γύρο: «Έπρεπε να πιέσουμε περισσότερο ώστε να βάλουμε και τους δύο οδηγούς μας στα pits για τα ενδιάμεσα ελαστικά. Καθυστερήσαμε το pit-stop του Όσκαρ κατά έναν γύρο και έχασε πολύ χρόνο. Εκ του αποτελέσματος η σωστή επιλογή ήταν να βάλουμε και τους δύο μας οδηγούς την ίδια στιγμή. Πιστεύω πως ήμασταν κάπως άπληστοι και δεν πιστεύαμε πως θα χάσουμε τόσο χρόνο. Μερικές φορές πρέπει να έχουμε την υπομονή και να χάνουμε λίγο χρόνο κάνοντας τη σωστή επιλογή».

A battle at the front and a show for the fans. That’s what we race for. 👊🧡



Congrats on your home win, @LewisHamilton. 🇬🇧#BritishGP pic.twitter.com/NQZYtjGJy2