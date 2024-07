Για μία ακόμη φορά ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing ήταν απογοητευμένος μετά το τέλος ενός Grand Prix, καθώς ήξερε πως μπορούσε να κερδίσει.

Τo Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένας αγώνας που η McLaren Racing μπορούσε να κερδίσει. Μέχρι την αλλαγή στα ενδιάμεσα ελαστικά η βρετανική ομάδα είχε το 1-2 με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και στα αποτελέσματα του αγώνα περιορίστηκε στις θέσεις 3 και 4.

Ο Νόρις στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον τερματισμό στο Σίλβερστον αναγνώρισε πως είχε τη δυνατότητα να κερδίσει, όμως και πάλι δεν το κατάφερε:

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Λιούις. Έκανε καλύτερη δουλειά στο τέλος και πρέπει να δώσω τα εύσημα σε αυτόν και τη Mercedes. Ήταν δύσκολα τα πράγματα στον αγώνα, ήταν όμως διασκεδαστικές οι μάχες που έδωσα στις συνθήκες που είχαμε. Ρισκάραμε πολλά σήμερα. Σήμερα είχαμε όμως πολλές απογοητεύσεις. Ως ομάδα δεν πιστεύω πως κάναμε τη δουλειά που έπρεπε. Είναι όμως πολύ ωραίο που είμαι στο βάθρο στο Σίλβερστον».

Τη νέα του ήττα την πήρε βαριά ο Νόρις, καθώς έριξε πάνω του την ευθύνη για την απώλεια της νίκης: «Δεν παίρνω τις σωστές αποφάσεις. Κατηγορώ τον εαυτό μου που δεν πήρα σήμερα τις σωστές αποφάσεις. Το μισώ που δεν κέρδισα και είμαι 3ος και έχω δικαιολογίες που δεν έκανα καλή δουλειά. Είμαι χαρούμενος, πιστεύω πως κάναμε πολλά πράγματα σωστά. Έχουμε πολλά θετικά να κρατήσουμε σήμερα. Το Σίλλβερστον είναι η πίστα που θέλω όλα να πηγαίνουν τέλεια. Αλλά αυτό δεν έγινε. Θα επιστρέψω του χρόνου και θα το προσπαθήσω αυτό».

