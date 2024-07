Ανακουφισμένος με το αποτέλεσμα που πήρε στο Σίλβερστον ήταν ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος αποκάλυψε πού οφείλεται η δεύτερη θέση.

Ένα ανέλπιστο αποτέλεσμα με βάση το πώς εξελίχθηκε στο ξεκίνημά του το Grand Prix Μ. Βρετανίας πήρε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τερμάτισε στη 2η θέση πίσω, από τον πρωταγωνιστή της ημέρας Λιούις Χάμιλτον.

Ο οδηγός της Red Bull Racing στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα δεν είχε το ρυθμό να παλέψει για τη νίκη. Ωστόσο κατάφερε να… αποδράσει από το Σίλβερστον με 18 υπερπολύτιμους βαθμούς. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Φερστάπεν ανέφερε.

«Δεν είχαμε το ρυθμό σήμερα. Στην αρχή που έπαιζε μεγάλο ρόλο χάναμε ρυθμό και πέφταμε πίσω. Κάποια στιγμή πίστευα πως θα τερματίσω 5ος ή 6ος. Πήραμε τις σωστές αποφάσεις όταν βάλαμε τα ενδιάμεσα ελαστικά και μετά πάλι τα ελαστικά για στεγνό. Κάθε φορά πήραμε τη σωστή απόφαση. Με βοήθησε πολύ που βάλαμε τη σκληρή γόμα και γι’ αυτό τερμάτισα 2ος. Θα μπορούσε σήμερα το αποτέλεσμα να είναι πολύ χειρότερο. Πήραμε τις σωστές αποφάσεις, είμαστε στο βάθρο και γι’ αυτό είμαι χαρούμενος», είπε ο 25χρονος.

A BRILLIANT drive from Max 🙌 It's P2 in Silverstone 🇬🇧

Για τις εναλλασσόμενες συνθήκες κατά τη διάρκεια των 52 γύρων στο Σίλβερστον, ο Ολλανδός πρόσθεσε: «Όταν ξεκίνησε να βρέχει στην αρχή έχανα έδαφος και δεν ήθελα να πάρω πολλά ρίσκα. Οι οδηγοί μπροστά μου πίεζαν κι εγώ προσπαθούσα να μείνω εντός πίστας. Έπρεπε να κάνω το ελαστικό βροχής να αντέξει στη φθορά και ξαφνικά βγήκε ο ήλιος. Η πίστα άρχισε να στεγνώνει όμως έπρεπε να τζογάρουμε και να βάλουμε τα σλικ ελαστικά. Ευτυχώς όλα δούλεψαν σωστά».

A British sandwich 🥪



Mixed result for the team, but a great comeback from Max 💪



Result 🏁: HAM, Max 🫶, NOR, PIA, SAI, HUL, STR, ALO, ALB, TSU