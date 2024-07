Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του MotoGP επέστρεψε στις νίκες στον Αγώνα Σπριντ Σάχσενρινγκ.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Γερμανίας στην πίστα του Σάχσενρινγκ ήταν η ευκαιρία του Χόρχε Μαρτίν με την Ducati της Pramac Racing να επιστρέψει στις νίκες, έπειτα από δύο αγώνες στους οποίους είχε κυριαρχήσει ολοκληρωτικά ο Πέκο Μπανάια. Ο Μαρτίν ξεκίνησε από την pole position, αρχικά έπεσε στην 3η θέση μετά την εκκίνηση αλλά γρήγορα ξανανέβηκε στην πρώτη θέση, για να την κρατήσει μέχρι τον τερματισμό, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε άλλος ένας αναβάτης που επέστρεψε στις επιτυχίες, και αυτός ήταν ο Μιγκέλ Ολιβέιρα με την Aprilia RS-GP της Trackhouse Racing. Ο Πορτογάλος είχε πολύ καλό ρυθμό, κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον πρωταθλητή Πέκο Μπανάια της Ducati Lenovo και ανέβηκε για πρώτη φορά στο άτυπο βάθρο ενός Σπριντ. Ο Μπανάια έκανε πολύ καλή εκκίνηση και βρέθηκε στην πρώτη θέση, αλλά τελικά χρειάστηκε να αρκεστεί στην 3η, για την οποία απειλήθηκε στο τέλος από τον ομόσταβλό του, τον Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος τερμάτισε τέταρτος.

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι έκανε καλό αγώνα με την Pramac Ducati και πήρε την 5η θέση, ενώ για την 6η δόθηκε επική μάχη. Οι Μαρκ Μάρκεθ της Gresini και ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia, δύο αναβάτες που είχαν πολύ άσχημες πτώσεις την Παρασκευή, τερμάτισαν δίπλα-δίπλα, με την 6η θέση να πηγαίνει στον Μάρκεθ για 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ακολούθησαν οι Μπραντ Μπίντερ και Άλεξ Μάρκεθ.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool