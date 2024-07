O Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στο Σάχσενρινγκ κατακτώντας μια εντυπωσιακή pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Γερμανίας για το πρωτάθλημα του MotoGP εξελίχθηκαν σε μονόλογο για τον Χόρχε Μαρτίν. Ο Ισπανός αναβάτης της Pramac Racing κατέκτησε την pole position με το 1:19,423 και έγραψε νέο ρεκόρ πίστας στο Σάχσενρινγκ. Ο Μαρτίν άφησε πίσω του τον εντυπωσιακό Μιγκέλ Ολιβέιρα της Trackhouse Racing, o οποίος ήταν μόλις 48 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Ισπανό και λίγο έλλειψε να του «κλέψει» την pole position.

Στην 3η θέση ανέβηκε ο Ραούλ Φερνάντεθ με τη δεύτερη μοτοσικλέτα της Trackhouse, έχοντας επίσης μια εκπληκτική επίδοση. Από την 4η θέση θα εκκινήσει ο Πέκο Μπανάια της Ducati, o οποίος δεν είχε καθαρή προσπάθεια στο τέλος του Q2 λόγω κίτρινης σημαίας. Ο Μαρκ Μάρκεθ θα εκκινήσει τους δύο αγώνες που ακολουθούν από τη 13η θέση.

No one can beat the Martinator! 👊@88jorgemartin storms to pole at the Sachsenring with a new all-time lap record! 🚀#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/IaHJDKAzbs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 6, 2024

Q1

H πρώτη μάχη στο ηλιόλουστο Σάχσενρινγκ είχε διάρκειΑ 15 λεπτών και ξεκίνησε με αρκετούς αναβάτες να ψάχνουν το ένα από τα δύο εισιτήρια για το Q2. Ο Ραούλ Φερνάντεθ είχε τον πρώτο λόγο στα πρώτα λεπτά καθώς είχε την ταχύτερη επίδοση με το 1:20,102.

Πίσω του ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος αγωνίζεται πλέον τραυματίας μετά τη σφοδρή πτώση που είχε την Παρασκευή. Ο Ισπανός ήταν μόλις ένα δέκατο πίσω από τον Φερνάντεθ.

Riding. On. The. Limit. 💥@25RaulFernandez managed to tame his bike at T7 after a big moment 👌😅#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/8w6Vc6IrQQ July 6, 2024

Όλα όμως κρίθηκαν στις τελευταίες προσπάθειες του Q1. O Φερνάντεθ βελτίωσε τον ταχύτερο χρόνο του στο 1:19,678 και δεύτερος είχε ανέβει προσωρινά ο Μπεζέκι. Ο Μάρκεθ είχε μία και μοναδική προσπάθεια να ανακτήσει τη 2η θέση και να μπει αυτός στο Q2. Όμως τον εμπόδισε ο Στεφάν Μπραντλ της Honda στη στροφή 2 και του κατέστρεψε το γύρο.

Έτσι, στο Q2 προκρίθηκαν οι Ραούλ Φερνάντεθ και ο Μάρκο Μπεζέκι. Ο Μαρκ Μάρκεθ θα εκκινήσει 13ος τους δύο αγώνες που ακολουθούν.

Q2

Η μάχη της pole position ξεκίνησε με τους 12 αναβάτες να βγαίνουν άμεσα στην πίστα για την πρώτη τους προσπάθεια. Κι ενώ όλοι είχαν στρέψει τα βλέμματά τους στις μοτοσικλέτες της Aprilia που κυριαρχούσαν έως τώρα, ο Μαρτίν ήταν αυτός που «έσπασε» τα χρονόμετρα.

Ο Ισπανός σημείωσε το 1:19,423 και έγραψε νέο ρεκόρ πίστας στο Σάχσενρινγκ. Πίσω του ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ, ο οποίος μπήκε στο Q2 φουριόζος από το Q1. Στην 3η θέση ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ και στην 4η θέση ήταν ο Πέκο Μπανάια. Μόλις στην 6η θέση ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες και 7ος ο Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Starting off right 👌@alexmarquez73 takes provisional pole in the first stages of Q2 👊#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/qxUMMoaa0X July 6, 2024

Στα τελευταία 6 λεπτά βγήκαν και πάλι οι αναβάτες στην πίστα για τις τελευταίες τους προσπάθειες. Ο Ολιβέρια ανέβηκε στη 2η θέση, μόλις μισό δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Μαρτίν.

Σε εκείνο το σημείο βγήκε η κίτρινη σημαία λόγω πτώσης του Μάβερικ Βινιάλες στη στροφή 10. Ο Ισπανός προσγειώθηκε άσχημα στην άσφαλτο και έκανε ώρα να σταθεί στα πόδια του.

A second crash for Maverick this morning! 😱



That's a BIG ONE at T10 as smoke comes out of his bike's exhaust 💨⚠️#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/7psQ08TUx5 July 6, 2024

Το χρονόμετρο δεν είχε μηδενιστεί όμως και αρκετοί αναβάτες ήθελαν να βελτιώσουν τους χρόνους τους. Ο Μπανάια ήταν ο μόνος που μπορούσε να αμφισβητήσει τον Μαρτίν, όμως είδε μπροστά του να έχει πτώση ο Άλεξ Μάρκεθ και έκοψε ταχύτητα παραμένοντας στην 4η θέση.

Έτσι ο Μαρτίν πήρε την pole position στο Σάχσενρινγκ, με τους Μιγκέλ Ολιβέιρα και Ραούλ Φερνάντεθ να συνθέτουν την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ακολουθούν οι Μπανάια, Α. Μάρκεθ, Μορμπιντέλι, Βινιάλες, Ντι Τζιαναντόνιο, Μπαστιανίνι, Ακόστα, Μπίντερ και Μπεζέκι.

Ακολουθεί ο Αγώνας Σπριντ στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Δοκιμών

