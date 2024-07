Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing αφήνει πίσω του τα όσα έγιναν στο Red Bull Ring της Αυστρίας με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε ο αγώνας της Formula 1 στο Red Bull Ring για τους Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν. Οι δύο οδηγοί μάχονταν για τη νίκη στο Grand Prix Αυστρίας, ωστόσο η επαφή τους στον 64ο γύρο έθεσε εκτός αγώνας τον Βρετανό και έριξε στην 5η θέση τον Ολλανδό.

Τα τελευταία 24ωρα έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος δηλώσεων σχετικά με το πώς χειρίστηκαν τη μάχη οι δύο οδηγοί. Έτσι εντάθηκε η αντιπαλότητα ανάμεσα στην ομάδα του Ουόκιν και αυτή του Μίλτον Κινς.

Για πρώτη φορά μετά το τριήμερο στην Αυστρία, ο Λάντο Νόρις έκανε δημόσια εμφάνιση και μίλησε για το συμβάν με τον Φερστάπεν. Ο 24χρονος Βρετανός βρέθηκε στο Radio X στο οποίο ανέφερε: «Σε γενικές γραμμές νιώθω καλά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το GP Μ. Βρετανίας. Έχω εξετάσει όλα όσα έγιναν στην Αυστρία και μπορώ να πω πως δεν θα άλλαζα τίποτα από τα όσα έκανα. Πάλευα σκληρά και αυτό θέλουμε οι οδηγοί, τις σκληρές μάχες. Δεν θέλουμε να παραπονιόμαστε, δεν θέλουμε οι μάχες να τελειώνουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι είναι όμως μερικές φορές η ζωή. Μαχόμαστε, αμφότεροι θέλουμε να κερδίσουμε και θα πιέσουμε στο όριο, μερικές φορές και λίγο περισσότερο απ’ ότι άλλοι οδηγοί. Από την άλλη όμως είμαι ενθουσιασμένος. Θα έχουμε με τον Μαξ περισσότερες μάχες στο μέλλον και ανυπομονώ».

