Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο Σίλβερστον της Μ. Βρετανίας.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται δίχως διακοπή με το Grand Prix Μ. Βρετανίας το τριήμερο 5-7 Ιουλίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Σίλβερστον για τον δωδέκατο αγώνα της σεζόν και τελευταίο του πρώτου triple-header του 2024. Στο αγωνιστικό τριήμερο δεν περιλαμβάνεται Αγώνας Σπριντ, όπως στον αγώνα της Αυστρίας.

Ο πρώτος αγώνας στην ιστορία της F1 πραγματοποιήθηκε στο Σίλβερστον το 1950. Έκτοτε η πίστα έχει καθιερωθεί στο καλεντάρι σε πολλές διαφορετικές μορφές. Η σημερινή διαδρομή έχει μήκος 5.891 μέτρα και αποτελείται από 18 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 52 γύρους. Τις περισσότερες νίκες τις έχει κατακτήσει ο Λιούις Χάμιλτον με 8 στο σύνολο. Νικητής το 2023 ήταν ο Μαξ Φερσταπεν, ενώ το ρεκόρ πίστας το κατέχει ο Ολλανδός με το 1:27,097.

The third and final act of the triple header is here... Silverstone, we're coming for you! 😍 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/Es4M7PMnlZ

Ο οδηγός της Red Bull Racing έφυγε κερδισμένος από την Αυστρία στο πρωτάθλημα οδηγών, παρά την 5η θέση που πήρε. Στον 64ο γύρο ενεπλάκη σε ατύχημα με τον Λάντο Νόρις, με το συμβάν να είναι το κύριο αντικείμενο συζήτησης τα τελευταία 24ωρα. Η διαδρομή του Σίλβερστον ευνοεί τα χαρακτηριστικά της Red Bull RB20, όμως οι αντίπαλοί της θα προσπαθήσουν να τη σταματήσουν.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Σίλβερστον. Με δεδομένο πως πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες από την γκάμα της ιταλικής φίρμα και το pit-lane του Σίλβερστον είναι το πιο κοστοβόρο σε χρόνο.

Silverstone is one of the most exciting circuits and also one of the most demanding for the car-tyre package. As is often the case here, the compounds chosen for this round are the hardest in the range, i. e. C1, C2 and C3. Discover everything here: https://t.co/rWgz2F3JKu 👇 pic.twitter.com/Z8cAf5vO6d