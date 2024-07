Ο παγκόσμιος πρωταθλητής διαφωνεί σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη στο συμβάν της Αυστρίας με τον Λάντο Νόρις.

Ο κόσμος της Formula 1 έχει πάρει «φωτιά» τις τελευταίες δύο ημέρες. Αφορμή ήταν η σύγκρουση που είχαν οι Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις στον 64ο γύρο του Grand Prix Αυστρίας.

Οι δύο οδηγοί ενώ πάλευαν για τη νίκη δεν απέφυγαν ο ένας τον άλλο, καθώς προσέγγιζαν τη στροφή 3. Μετά το τέλος του αγώνα στο Red Bull Ring ξεκίνησε ένα «κύμα» δηλώσεων, με τον Νόρις και τους ανθρώπους της McLaren να επιτίθενρται στον Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός, ο οποίος κρίθηκε υπαίτιος από τους αγωνοδίκες για το συμβάν με τον Νόρις, κατηγορείται για αντιαθλητική οδήγηση, εκτός πλαισίου των κανονισμών. Όπως είναι λογικό ο παγκόσμιος πρωταθλητής δεν θα άφηνε αναπάντητες τις κατηγορίες και τώρα περνά στην αντεπίθεση.

LAP 65/71 It's all over for Norris - he's out of his car and out of the race ❌ #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/0Px2oqhQsk

«Δεν πιστεύω πως ήμουν επιθετικός σε ό,τι έκανα, το αντίθετο μάλιστα, αν έλεγα για το ποιος ήταν επιθετικός. Προσπάθησε να με προσπεράσει και κάποιες φορές πήγαινε αργά στα φρένα όπως έκανε στον Αγώνα Σπριντ. Ξεκάθαρα από ένα σημείο και μετά έχασε τον έλεγχο. Δεν ένιωσα πως ήμουν επιθετικός. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση και μπορώ να πω πως ο τρόπος που ακουμπήσαμε ήταν ντροπιαστικός», είπε σύμφωνα με το formu1a.uno.

Επιπλέον ο οδηγός της Red Bull Racing αρνείται να παραδεχθεί πως έκανε κάποιο λάθος στη μάχη του με τον Νόρις: «Ήταν δικό μου το λάθος; Πρέπει να ξαναδώ το συμβάν γιατί αυτό που έγινε ήταν πολύ παράξενο. Είναι ξεκάθαρο πως δεν θέλω ποτέ να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω εάν ήταν αναπόφευκτο αλλά δυστυχώς έγινε».

LAP 59/71



Norris gets through at Turn 3 but goes off track!



He gives the place back to Verstappen



This is EPIC! 🍿#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/to1Uk8knxc