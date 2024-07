Μια φιλία που έγινε θυσία, στης Αυστρίας τη στροφή την 3

Ο κόσμος της Formula 1 είναι τόσο μαγικός όσο και αδυσώπητος. Ο Φερστάπεν το ξέρει αλλά ήρθε η ώρα να το μάθει και ο Νόρις.

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δόξα και στην καταστροφή στη Formula 1, και αυτό έγινε ξεκάθαρο στο GP Αυστρίας. Ο αγώνας στο Red Bull Ring έμελλε να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη σχέση δύο από τους πιο συναρπαστικούς οδηγούς της εποχής μας, του Μαξ Φερστάπεν και του Λάντο Νόρις.

Σε έναν αγώνα που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες, εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του ως φάρμακο κατά της αϋπνίας, αλλά στο τέλος του η ένταση κορυφώθηκε, το GP της Αυστρίας για το 2024 απέδειξε για άλλη μια φορά ότι στη Formula 1, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η σύγκρουση ανάμεσα σε Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις στη στροφή Τρία άλλαξε τα πάντα, δίνοντας την ευκαιρία στον Τζορτζ Ράσελ να αναδειχθεί νικητής και δίνοντας το έναυσμα για άπειρες συζητήσεις.

Τι έγινε στον 64ο γύρο στη στροφή 3 της αυστριακής πίστας ανήκει πλέον στην ιστορία. Υπήρξε σύγκρουση, οι αγωνοδίκες καθόρισαν τον υπαίτιο, τον Μαξ Φερστάπεν, και τον τιμώρησαν με ποινή 10 δευτερολέπτων. Τα επακόλουθα όμως αυτού του συμβάντος είναι μεγαλύτερα.

Verstappen 💥 Norris Incredible scenes at the Red Bull Ring 😵 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YvD0dg2TUH

Οι άμεσες επιπτώσεις αφορούν τον αγώνα των εμπλεκόμενων. Εδώ τα πράγματα είναι απλά και μετρήσιμα. Ο Λάντο Νόρις εγκατέλειψε τον αγώνα και δεν πήρε κανένα βαθμό. Ο υπαίτιος Μαξ Φερστάπεν -δεν το λέω εγώ, το αποφάσισαν οι αγωνοδίκες-, παρότι πήρε ποινή 10 δευτερολέπτων τερμάτισε στην 5η θέση και αύξησε τη διαφορά του από τον Νόρις στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Το περιστατικό αυτό όμως θα έχει και πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις. Οι δύο πρωταγωνιστές μέχρι το απόγευμα της Κυριακής είχαν πολύ καλή, φιλική σχέση. Αυτή η φιλία όμως αντιμετωπίζει πλέον την πιο μεγάλη δοκιμασία. Ο Νόρις αισθάνεται ότι ο Φερστάπεν οδήγησε αντιαθλητικά, όχι τη στιγμή της σύγκρουσης αλλά και σε όλους τους προηγούμενους γύρους που οι δύο τους μάχονταν για την πρώτη θέση.

Ο Φερστάπεν από την πλευρά του δεν παραδέχεται φυσικά ότι έκανε λάθος. Σύμφωνα με τη δική του άποψη, έκανε ό,τι έπρεπε, εντός του αθλητικού πλαισίου, για να αμυνθεί και να προστατέψει τη θέση του. Η μάχη άλλωστε δεν ήταν για κάποια τυχαία θέση αλλά για την πρωτιά.

Η διαφορά στο πόσο και πώς επηρεάστηκαν οι δύο οδηγοί από αυτό το συμβάν φάνηκε μετά τον αγώνα. Ο μεν Νόρις ήταν προφανώς καταβεβλημένος, πνευματικά και ψυχικά. Πιστεύοντας ότι έχει το δίκιο με το μέρος του, δεν μπορούσε να δεχτεί την εξέλιξη της κατάστασης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήταν και πιο «οξύς» απέναντι στον Φερστάπεν, δηλώνοντας ότι κινδυνεύει να χάσει το σεβασμό του.

One battle, two different viewpoints 🗣️🗣️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/5aUbIoTVG4