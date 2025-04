Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πιστεύει πως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης του μονοθεσίου της Ferrari.

H Scuderia Ferrari ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες τη φετινή σεζόν της Formula 1, αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Η νέα SF-25 έχει ορισμένα πολύ μεγάλα μειονεκτήματα τα οποία δεν της επιτρέπουν να αντλήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του μονοθεσίου.

Στο Grand Prix Κίνας ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε με μεγάλη άνεση τον Αγώνα Σπριντ, όμως οι αλλαγές στις οποίες αναγκάστηκε να προβεί η ιταλική ομάδα, έκαναν την SF-25 πιο αργή. Αυτό αποδείχθηκε στον αγώνα όπου το μονοθέσιο ήταν πολύ πιο αργό απ’ ότι στο σπριντ.

Με τη McLaren να έχει το πλεονέκτημα σε απόδοση στο πρώτο μέρος της σεζόν, ο Λιούις Χάμιλτον ρωτήθηκε για το τι μπορεί να κάνει η Ferrari για να σταματήσει τη βρετανική ομάδα: «Δεν προσεγγίζουμε τα αγωνιστικά μας τριήμερα με στόχο να κερδίσουμε τη McLaren. Ναι, η McLaren έχει κάνει φοβερή δουλειά και είναι πολύ δυνατή. Από τις χειμερινές δοκιμές έδειχνε να είναι δυνατή σε όλες τις συνθήκες. Εμείς ακόμη μαθαίνουμε το μονοθέσιο και μας παίρνει χρόνο να βρούμε επιπλέον απόδοση. Σίγουρα έχουμε δουλειά μπροστά μας. Πιστεύω όμως πως μπορούμε να κλείσουμε τη διαφορά».

