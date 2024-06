Ο οδηγός της Hyundai ήταν ταχύτερος στην 1η Ειδική Διαδρομή, που άνοιξε το πρόγραμμα του αγώνα.

Η δράση για το Ράλλυ Πολωνίας, τον έβδομο φετινό αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης 27/6 με τη διεξαγωγή της πρώτης Ειδικής Διαδρομής του αγώνα, Αυτή ήταν η μήκους μόλις 2,5 χιλιομέτρων χωμάτινη Mikolajki Arena, μια υπερειδική διαδρομή μέσα στην πόλη, που συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές.

Ταχύτερος στην εναρκτήρια ΕΔ του Ράλλυ Πολωνίας ήταν ο Οτ Τάνακ με το Hyundai i20 N Rally1. Ο Εσθονός ήταν κατά ένα δευτερόλεπτο ταχύτερος του Τιερί Νεβίλ, που τρέχει με το ίδιο αυτοκίνητο και είναι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας. Ο Τάνακ σημειώσε τον καλύτερο χρόνο και το πρωί, στο shakedown, κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του για αυτόν τον αγώνα.

