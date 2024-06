Ο Γάλλος οδηγός της Toyota συγκρούστηκε με αυτοκίνητο θεατή στις αναγνωρίσεις, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στη σύνθεση της Toyota Gazoo Racing στο Ράλλυ Πολωνίας (27-30 Iουνίου). Η ιαπωνική ομάδα ανακοίνωσε ότι οι Κάλε Ροβάνπερα - Γιόνε Χάλτουνεν θα αντικαταστήσουν τους Σεμπαστιάν Οζιέ - Βενσάν Λαντέ, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων. Η αλλαγή του πληρώματος εγκρίθηκε από τους αγωνοδίκες του Ράλλυ Πολωνίας.

Το Yaris που οδηγούσαν οι Οζιέ-Λαντέ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο θεατή, με αποτέλεσμα οι δύο Γάλλοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Μάλιστα ο Οζιέ πέρασε το βράδυ στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η συμμετοχή του στον αγώνα. Νοσηλεία χρειάστηκαν και οι δύο επιβάτες του άλλου αυτοκινήτου.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Οζιέ - που φοράει κολάρο αυχένα - αναφέρει ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός για κανέναν από τους τέσσερις εμπλεκόμενους στο τροχαίο. «Είμαι στο δρόμο της επιστροφής στο σπίτι για να ξεκουραστώ και για να βεβαιωθώ ότι θα επιστρέψω σύντομα σε άριστη κατάσταση. Καλή επιτυχία στους Ροβάνπερα-Χάκτουνεν και σε όλη την ομάδα της Toyota», ανέφερε ο 40χρονος Γάλλος, 8 φορές πρωταθλητής του WRC.

As you may know, Vincent and I had a road traffic collision yesterday during recce at Rally Poland. I had to spend the night in hospital, but I'm already feeling much better 👍



I'm glad that medical checks showed no serious injuries as well for Vincent and the occupants of the… pic.twitter.com/CuzrI9A0EQ