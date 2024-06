Σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες από τα paddocks της Βαρκελώνης, ένας νέος μνηστήρας διεκδικεί την υπογραφή του Ισπανού οδηγού.

Η μετεγγραφική περίοδος της Formula 1, ή αλλιώς «Silly Season», έχει μπει σε μία κρίσιμη καμπή. Όπως προκύπτει, ο Κάρλος Σάινθ είναι αυτός που κρατάει στα χέρια του όλα τα «πιόνια» καθώς είναι το πιο… καυτό όνομα της αγοράς. Όταν αποφασίσει τι θα κάνει στο μέλλον, αναμένεται να ξεκινήσει ένα ντόμινο εξελίξεων

Ο 29χρονος έχει συνδεθεί με τις Audi και Williams και μέχρι πρότινος η ομάδα του Γκρόουβ ήταν το φαβορί για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του. Στο περιθώριο του Grand Prix Ισπανίας ο Σάινθ παραδέχθηκε πως ήρθε η ώρα να αποφασίσει για το μέλλον του. Επιπλέον κυκλοφόρησαν φήμες πως θα υπάρξει ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ Williams και Σάινθ εντός του αγωνιστικού τριημέρου στη Βαρκελώνη.

Ωστόσο η ανακοίνωση δεν ήρθε ποτέ και παραμένει άγνωστο το πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σάινθ. Ο λόγος δεν αποκλείεται να είναι η κρούση ακόμα μιας ομάδας για τον Ισπανό οδηγό της Ferrari.

Η Alpine φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στο «παιχνίδι» απόκτησης του Σάινθ. Μάλιστα, όπως αναφέρει το motorsport.com η γαλλική ομάδα έχει κάνει επίσημη πρόταση στον 29χρονο, ο οποίος φαίνεται πως την εξετάζει σοβαρά. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα πρόκειται για μια πολύ ελκυστική πρόταση και η αγωνιστική της άνοδος στα τελευταία Grand Prix κάνει τη θέση στην ομάδα του Ένστον πολυπόθητη.

Η Alpine βρίσκεται σε μία αλλόκοτη περίοδο, καθώς η αποτυχία επίτευξης των φετινών στόχων την έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Λόγω των κακών αποτελεσμάτων κυκλοφορούν διάφορες φήμες περί πώλησής της, κάτι το οποίο έχει διαψεύσει επανειλημμένα ο Όμιλος Renault. Πέρα από την αγωνιστική ομάδα, υπάρχουν σκέψεις πως εξετάζεται σοβαρά το σενάριο να κλείσει το τμήμα κινητήρων στο Βιρί Σαντιγιόν της Γαλλίας από το 2026.

Η Alpine αυτή τη στιγμή δεν έχει συμβόλαιο με κάποιον οδηγό ενόψει 2026. Ο Έστεμπαν Οκόν θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, ενώ το μέλλον του Πιέρ Γκασλί είναι προς ώρας άγνωστο. Στο στρατόπεδο του Ένστον ωστόσο προσπαθούν να τον διατηρήσουν στην ομάδα για πολλά χρόνια ακόμα.

Πριν από το Grand Prix Ισπανίας η Alpine ανακοίνωσε την πρόσληψη του Φλάβιο Μπριατόρε σε ρόλο ειδικού συμβούλου. Μια από τις αρμοδιότητές του είναι η αγορά οδηγών και αν είναι ο ενορχηστρωτής πίσω από την ενδεχόμενη συμφωνία Σάινθ-Alpine, τότε αποδεικνύει πως δεν θα γίνουν απαραίτητα ριζικές αλλαγές στη γαλλική ομάδα.

