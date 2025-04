Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari έμεινε χαρούμενος με το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα στη Formula 1, όμως αναγνώρισε πως η Ferrari χρειάζεται άμεσα βελτίωση.

Με ανάμεικτα συναισθήματα αποχωρεί από την Ιαπωνία ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari πήρε την 4η θέση στο Grand Prix της Σουζούκα, τερματίζοντας 16 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν.

The chequered flag falls in Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/4k2tc0qslJ

Ο Μονεγάσκος πήρε τον καλύτερο φετινό του τερματισμό έχοντας καλό ρυθμό για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα εμφανίστηκε χαρούμενος με την πρόοδο που έκανε στο τριήμερο της Σουζούκα.

«Ήταν ένας σχετικά μοναχικός αγώνας για μένα σήμερα. Η τέταρτη θέση δεν είναι ποτέ ένα αποτέλεσμα με το οποίο είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά αν κοιτάξουμε τα θετικά του Σαββατοκύριακου, η δουλειά που κάναμε την Παρασκευή με τις ρυθμίσεις και όσα μάθαμε για τους επόμενους αγώνες απέδωσαν καρπούς», ανέφερε.

The amazing dedication from our Tifosi deserves recognition ❤️ pic.twitter.com/Xy53z1zfGX

Ο Μονεγάσκος εξήγησε ότι η πρόοδος είναι μεν αισθητή, αλλά χρειάζεται υπομονή για να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει: «Κάναμε καλά βήματα μπροστά, αλλά πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε τη δουλειά πριν βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Οι πρωτοπόροι εξακολουθούν να έχουν ξεκάθαρο πλεονέκτημα σε ρυθμό. Προς το παρόν, πρέπει να εστιάσουμε στο να αξιοποιούμε στο έπακρο τους βαθμούς που μπορούμε να πάρουμε — κάτι που κάναμε σήμερα — και ελπίζουμε αργότερα μέσα στη σεζόν να μπορέσουμε να παλέψουμε για τις κορυφαίες θέσεις».

Lap 10/53: @Charles_Leclerc running strong in P4, defending against RUS who is in DRS range pic.twitter.com/oA6fYMTE9f