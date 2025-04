Όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ρεκόρ κατάφερε να καταρρίψει ο νεαρός Ιταλός της Mercedes-AMG στον αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα.

Ιστορικό αποδείχθηκε το Grand Prix Ιαπωνίας για τον Κίμι Αντονέλι. O οδηγός της Mercedes έκανε τον καλύτερο φετινό του αγώνα από πλευράς ρυθμού και ταχύτητας και παρά το γεγονός πως τερμάτισε πίσω από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, κατάφερε να ξεχωρίσει.

LAP 23/53



Kimi is yet to pit and leads the Japanese GP! Meanwhile George passes TSU and GAS in swift succession to climb to P11 pic.twitter.com/P7RFrQbZ6z April 6, 2025

Ο Αντονέλι κατάφερε να θέσει τρία εντυπωσιακά ρεκόρ, μόλις στον τρίτο του αγώνα στη Formula 1.

O οδηγός της Mercedes έγινε ο νεαρότερος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που βρέθηκε στην πρωτοπορία Grand Prix. Ο Αντονέλι είναι 18 ετών και 7 μηνών και οδήγησε τον αγώνα από τον 24ο έως τον 32ο γύρο στη Σουζούκα.

Το δεύτερο ρεκόρ που κατάφερε να σπάσει ο Αντονέλι έχει να κάνει επίσης με την ηλικία του. Ο 18χρονος έγινε ο νεαρότερος στην ιστορία του σπορ που σημείωσε ταχύτερο γύρο σε Grand Prix. Ο καλύτερος χρόνος του ήρθε στον 50ο γύρο.

Επιπλέον ο Αντονέλι είναι πλέον κάτοχος ρεκόρ πίστας. Ο ταχύτερος γύρος του στη Σουζούκα ήταν στο 1:30,965, χρόνος που αποτελεί το νέο ρεκόρ πίστας, καταρρίπτοντας το προηγούμενο που είχε θέσει ο Λιούις Χάμιλτον το 2019.

This man just set the fastest ever racing lap at Suzuka! 💨



Kimi Antonelli beats Lewis Hamilton's 2019 record with a 1m 30.965s in today's race ⏱️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/m3Vu7rmpw6 April 6, 2025

Έπειτα από τρεις αγώνες στο 2025 ο Αντονέλι βρίσκεται στην 5η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1 με 30 βαθμούς. Η διαφορά του από τον Ράσελ, ο οποίος μετράει δύο βάθρα είναι μόλις 15 βαθμοί

A good haul of points in Suzuka 👊



P5 and P6 for George and Kimi at the Japanese GP pic.twitter.com/Fm0kWTZneK April 6, 2025

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG F1 media