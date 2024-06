Σε μία κίνηση που θα αλλάξει την εικόνα της Formula 1 ενδέχεται να προχωρήσει ο Όμιλος Renault και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σχετικά με την αφοσίωσή της στο σπορ.

Oι φήμες γύρω από την εμπλοκή του Ομίλου Renault στη Formula 1 δεν σταματούν. Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία έχει γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ έχοντας κερδίσει πρωταθλήματα τόσο ως εργοστασιακή ομάδα όσο και ως κατασκευαστής κινητήρων.

Από το 2021 παίρνει μέρος στο θεσμό υπό την ονομασία Alpine F1 Team, σε μία προσπάθεια να προωθήσει εμπορικά τη θυγατρική της μάρκα, με το όνομα της Renault να αποστασιοποιείται ολοένα και περισσότερο από τη Formula 1. Μάλιστα ως κατασκευαστής κινητήρων για το 2026 έχει δηλώσει συμμετοχή με την ονομασία Alpine και όχι Renault όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

