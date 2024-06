Ο Μαξ Φρερστάπεν και η Red Bull έκαναν έναν με χειρουργική ακρίβεια ό,τι έπρεπε για να κερδίσουν στη Βαρκελώνη.

Το Grand Prix Ισπανίας, ο δέκατο φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 αποτέλεσε επίδειξη αποτελεσματικότητας για τον νικητή Μαξ Φερστάπεν και την ομάδα του, τη Red Bull Racing. O Φερστάπεν πανηγύρισε την 7η φετινή του νίκη, η οποία ήρθε χωρίς να κυριαρχήσει. Για να κερδίσει, ο Φερστάπεν χρειάστηκε να κάνει δύο «χειρουργικές» κινήσεις στο ξεκίνημα του αγώνα και στη συνέχεια να εκτελέσει με ακρίβεια τη στρατηγική της Red Bull.

Οι πρωταθλητές χρειάστηκε να κάνουν τον τέλειο αγώνα για να μπορέσουν να κρατήσουν πίσω τους τον ταχύτατο Λάντο Νόρις με τη McLaren. Ο νεαρός Βρετανός κυνήγησε τη νίκη μέχρι το τέλος και τερμάτισε τελικά στη 2η θέση, δείχνοντας ικανότητα και χαρακτήρα ενός οδηγού που διεκδικεί νίκες και τίτλους. Την τρίτη θέση πήρε ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes, ανεβαίνοντας στο βάθρο για πρώτη φορά φέτος.

Εκκίνηση

Τα 19 μονοθέσια (ο Άλμπον ξεκινούσε από το pitlane) πήραν τις θέσεις τους στο grid του Circuit de Catalunya, με δύο μεγάλα ερωτηματικά να αιωρούνται: πρώτον, ποιος είχε τον καλύτερο ρυθμό για να κερδίσει τον αγώνα ανάμεσα σε αρκετούς οδηγούς και δεύτερον, αν ο καιρός θα πρόσθετε μια ακόμα παράμετρο στην εξίσωση του grand prix, αφού η απειλή της βροχής παρέμενε υπαρκτή.

Και οι 19 του grid ξεκίνησαν με τα μαλακά (κόκκινα) ελαστικά της Pirelli και μόνο ο Άλμπον από το pitlane είχε βάλει στο μονοθέσιο της Williams τα μεσαία (κίτρινα), με τη στρατηγική των δύο pit stop να είναι αυτή που θα ακολουθούσαν οι περισσότεροι.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι Νόρις και Φερστάπεν βρέθηκαν δίπλα-δίπλα, διεκδικώντας -ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν- την πρωτοπορία του αγώνα. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον Ράσελ, ο οποίος με εκπληκτικό τρόπο πετάχτηκε από την 4η θέση και έστριψε πρώτος στην πρώτη στροφή. Ο Φερστάπεν κατάφερε να βρεθεί μπροστά από τον Νόρις ενώ ο Χάμιλτον ακολουθούσε στην 4η θέση, μπροστά από τις δύο Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ.

Η επίθεση του Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει εύκολη τη ζωή του Ράσελ και έμεινε κολλημένος πίσω του. Έτσι, όταν ενεργοποιήθηκε το DRS αμέσως έκανε την επίθεσή του και με μια πολύ ωραία, όσο και αποφασιστική, κίνηση κατάφερε να περάσει από την εξωτερική και να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα.

Ο Ράσελ δεν είχε την ευκαιρία να αντεπιτεθεί αλλά αυτό ήταν το μικρότερο από τα προβλήματά του, αφού δεχόταν πολύ μεγάλη πίεση από τον Νόρις και τον Χάμιλτον που τον ακολουθούσαν σε πολύ μικρή απόσταση. Πολύ κοντά τους βρίσκονταν και οι δύο Ferrari, που όμως είχαν μια πολύ έντονη μάχη μεταξύ τους, με τον Λεκλέρ να προσπαθεί -σχεδόν μανιασμένα- να περάσει τον Σάινθ.

Ακόμα πιο πίσω, ο Γκασλί με την Alpine διατηρούσε την 7η θέση από την οποία ξεκίνησε, αλλά κι αυτός δεχόταν πολύ μεγάλη πίεση από τον Πιάστρι, με τη σαφώς ταχύτερη McLaren, όμως δεν κατάφερνε να περάσει. Οι Οκόν και Χούλκενμπεργκ έκλειναν τη 10άδα.

Pit stop No 1

Ο χορός των pit stop άνοιξε πολύ νωρίς, στον 10ο μόλις γύρο, με τους Ζου και Τσουνόντα να μπαίνει πρώτος, για να «ξεφορτωθεί» τα μαλακά ελαστικά και να βάλει τα μεσαία. Αυτό έδωσε το σύνθημα και μέσα στους επόμενους γύρους οι οδηγοί πέρασαν από τα pit για να κάνουν τις αλλαγές τους.

Στο μεταξύ, ο Φερστάπεν έκανε αυτό που κάνει πάντα καλύτερα από όλους, και διαρκώς άνοιγε τη διαφορά από τον Ράσελ, που πλησίαζε πια τα 4 δευτερόλεπτα. Ο Ράσελ είχε ξεφύγει από το DRS του Νόρις και ένιωθε λίγο πιο άνετα, ενώ ο Χάμιλτον στην 4η θέση συνέχιζε να δέχεται πίεση από τον Σάινθ.

Οι πρώτοι από τους κορυφαίους που έκαναν κίνηση ήταν οι Ράσελ και Σάινθ, που μπήκαν στον ίδιο γύρο. Το pit stop της Mercedes ήταν πολύ αργό αλλά ο Βρετανός πολύ οριακά επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Ισπανό. Στον επόμενο γύρο μπήκε ο Χάμιλτον και μετά από άλλον έναν μπήκε και ο Φερστάπεν. Η στρατηγική της Ferrari έφερε τον Σάινθ μπροστά από τον Χάμιλτον, ο οποίος αμέσως επιτέθηκε στον οδηγό της Ferrari και κατάφερε να περάσει ένα γύρο αργότερα. Ο Σάινθ διαμαρτυρήθηκε ότι ο Χάμιλτον τον έσπρωξε εκτός πίστας κατά την προσπέραση αλλά οι αγωνοδίκες εξέτασαν το συμβάν και έκριναν ότι δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.

Παιχνίδια στρατηγικής

Οι Νόρις, Λεκλέρ και Πιάστρι ακολουθούσαν διαφορετική στρατηγική και έμειναν στην πίστα. Η απόφαση αυτή σίγουρα τους έδινε μειονέκτημα σε εκείνο το σημείο, αφού έχαναν χρόνο από όσους είχαν φρέσκα ελαστικά, αλλά προφανώς είχαν στο μυαλό τους κάτι διαφορετικό. Από αυτήν την τριάδα ο Πιάστρι μπήκε πρώτος στον 22ο γύρο, αφού πρώτα τον είχε περάσει ο Φερστάπεν.

Ο Νόρις έκανε το pit stop του, αλλάζοντας τα μαλακά με τα μεσαία ελαστικά, στον 24ο γύρο και επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Σάινθ. Ο Λεκλέρ ήταν ο τελευταίος από όλους τους οδηγούς που μπήκε για αλλαγή ελαστικών στον 25ο γύρο. Ο Μονεγάσκος επέστρεψε στην πίστα στην 7η θέση, ανάμεσα στις δύο Alpine, πίσω από τον Γκασλί και μπροστά από τον Οκόν.

Όλοι δουλεύουν για τον Φερστάπεν

Με αυτά και με αυτά, όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος των pit stop, ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε ξανά στην πρώτη θέση, ακόμα πιο άνετα από ότι ήταν πριν από αυτά. Ο Ολλανδός πρωταθλητής είχε διαφορά πάνω από έξι δευτερόλεπτα από τον Ράσελ και την άνοιγε σε κάθε γύρο.

Οι Νόρις και Λεκλέρ που σταμάτησαν πιο αργά εκμεταλλεύονταν τα πιο φρέσκα ελαστικά τους και κέρδισαν θέσεις, με τον οδηγό της McLaren να προσπερνά τον Σάινθ και να ανεβαίνει στην 4η θέση και τον Λεκλέρ να περνάει τον Γκασλί για την 6η θέση. Ο Νόρις ιδιαίτερα ήταν πολύ γρήγορος και είχε φτάσει τον Χάμιλτον για να διεκδικήσει την 3η θέση.

Ο Νόρις πέρασε σχετικά εύκολα τον Χάμιλτον και έβαλε στο στόχαστρο τον Ράσελ, τον οποίο έφτασε πολύ γρήγορα και εξαπέλυσε την επίθεσή του. Τα πιο φρέσκα ελαστικά στη McLaren βοήθησαν τον Νόρις να περάσει τον Ράσελ, έπειτα από μια επική μάχη. Όταν όμως βρέθηκε πια στη 2η θέση, ο Φερστάπεν βρισκόταν ήδη σχεδόν 10 δευτερόλεπτα μπροστά του.

Παραλίγο εμφύλιοι πόλεμοι

Μετά την προσπέραση από τον Νόρις, ο Ράσελ είδε τους καθρέπτες του να γεμίζουν από τον γνώριμο ασημί χρώμα της Mercedes του Χάμιλτον. Ακριβώς το ίδιο συνέβαινε και στον Σάινθ, του οποίου οι καθρέπτες είχαν γεμίσει από τον κόκκινο της Ferrari του Σάινθ. Δεν είχαμε εμφύλιες μάχες όμως, καθώς είχε έρθει η ώρα οι Ράσελ και Σάινθ να μπουν για το δεύτερο Pit stop τους. Και οι δύο άλλαξαν τα μεσαία ελαστικά με σκληρά, με τα οποία θα έκαναν τους 28 τελευταίους γύρους του αγώνα.

Ο Νόρις ήταν πολύ γρήγορος σε εκείνο το σημείο και αμέσως άρχισε να μειώνει τη διαφορά από τον Φερστάπεν. Μέσα σε λίγους γύρους η διαφορά των 10 δευτερολέπτων κόπηκε σχεδόν στο μισό, αφού έπεσε κάτω από τα 5 δευτερόλεπτα και όλα έδειχναν ανοιχτά.

Κι άλλη στρατηγική

Στη Red Bull πήραν το μήνυμα και κάλεσαν τον Φερστάπεν στα pit για να αλλάξει τα μεσαία ελαστικά με τα μαλακά. Ο Νόρις έμεινε στην πίστα για τρεις γύρους ακόμα και έκανε την ίδια αλλαγή με τον Φερστάπεν. Ο Νόρις επέστρεψε στην πίστα στη 2η θέση, οριακά μπροστά από τον Ράσελ, αλλά και πάλι 8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν.

Έτσι, με τα τακτικά pit stop να έχουν θεωρητικά ολοκληρωθεί, ο Φερστάπεν βρισκόταν στην πρωτοπορία του αγώνα, με τον Νόρις να προσπαθεί ξανά να μειώσει τη διαφορά. Ακολουθούσαν οι Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον και είχαν πίσω τους τις Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ. Οι Πιάστρι, Γκασλί, πέρεζ και Οκόν έκλειναν τη 10άδα. Οι Φερστάπεν, Νόρις, Χάμιλτον και Λεκλέρ είχαν μαλακά ελαστικά ενώ οι Ράσελ και Σάινθ είχαν τα σκληρά.

Και τώρα τρέχουμε...

Χωρίς να χρειάζεται πλέον να κάνουν διαχείριση ελαστικών , οι οδηγοί τα έδωσαν όλα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα για διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Νόρις «ροκάνιζε» τη διαφορά από τον Φερστάπεν, έχοντας μειώσει από τα 8 στα 5 δευτερόλεπτα, αλλά ο Ολλανδός αντέδρασε και ανέβασε λίγο το ρυθμό του.

Ο Χάμιλτον με τα μαλακότερα και φρεσκότερα ελαστικά πέρασε τον Ράσελ και ανέβηκε στην τρίτη θέση, κοιτάζοντας το βάθρο. Πιο πίσω, στη Ferrari ακολούθησαν μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση και ο Σάινθ απλώς άφησε τον Λεκλέρ να περάσει για την 5η θέση. Ο Ράσελ βρισκόταν 6 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Λεκλέρ και ο Μονεγάσκος προσπαθούσε να πλησιάσει.

Παρά την τεράστια προσπάθεια του Νόρις, ο Φερστάπεν είδε πρώτος την καρό σημεία στη Βαρκελώνη, στην πίστα που πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του. Ο Νόρις αρκέστηκε στη 2η θέση, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η νοοτροπία του οδηγού της McLaren, ο οποίος προτίμησε να ρισκάρει για να διεκδικήσει τη νίκη παρά να εξασφαλίσει ένα εύκολο βάθρο. Ο Λούις Χάμιλτον επέστρεψε στο βάθρο, παίρνοντας την τρίτη θέση για πρώτη φορά φέτος.

Για την 4η θέση δόθηκε μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Ράσελ, που την πήρε τελικά για λίγα δέκατα του δευτερολέπτου, και στον Λεκλέρ. Ακολούθησαν οι Σάινθ, Πιάστρι, Πέρεζ, Γκασλί και Οκόν.

Ο επόμενος αγώνας είναι το GP Αυστρίας και έρχεται το προσεχές Σαββατοκύριακο, το 3ήμερο 28-30 Ιουνίου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool