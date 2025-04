Στη βρετανική ομάδα αναγνωρίζουν πως ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και γνωρίζουν πως δεν θα μάχονται συνεχώς για νίκες στα Grand Prix.

Η McLaren Racing ξεκίνησε με εξαιρετικό τρόπο τη φετινή σεζόν της Formula 1 και απολαμβάνει ένα υγιές προβάδισμα 36 βαθμών στο πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά από τρία Grand Prix. Η βρετανική ομάδα έχει πάρει δύο νίκες, ωστόσο στο πρωτάθλημα οδηγών ο Λάντο Νόρις έχει μόλις 1 βαθμό διαφορά από τον δεύτερο Μαξ Φερστάπεν.

Στη McLaren γνωρίζουν πολύ καλά πως ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός από εδώ και πέρα. Συγκεκριμένα πιστεύουν πως η Scuderia Ferrari δεν έχει δείξει την πραγματική της ταχύτητα στη φετινή χρονιά, κάτι το οποίο τόνισε ο Λάντο Νόρις μετά το Grand Prix Ιαπωνίας.

«Ακόμα πιστεύω πως ορισμένους αγώνες θα έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό από ομάδες που είναι πίσω μας. Ο Σαρλ δεν ήταν πολύ πιο αργός από εμάς. Υπήρχε μια μεγαλύτερη διαφορά όμως το stint του με τη σκληρή γόμα ήταν το ίδιο καλό και γρήγορο με το δικό μου. Δεν αυξήσαμε καθόλου τη διαφορά. Υπάρχουν και άλλα μονοθέσια που είναι πολύ γρήγορα. Πιέσαμε πολύ στην αρχή και στην Ιαπωνία πηγαίνουμε flat-out από τον πρώτο γύρο», ανέφερε ο Βρετανός.

Ο Νόρις ισχυρίστηκε πως εάν κάποιος άλλος οδηγός εκκινούσε από την pole position, τότε θα είχε τη δυνατότητα να κερδίσει. Συγκεκριμένα ανέφερε το παράδειγμα του Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1: «Ο Τζορτζ ήταν γρήγορος όλο το τριήμερο. Δεν ξέρω τι έπαθε στο Q3 στις κατατακτήριες δοκιμές. Εάν τον βάζαμε στην pole position, πιθανότατα θα κέρδιζε τον αγώνα σήμερα. Εάν κάποιος κάνει καλύτερη δουλειά από άλλους στις κατατακτήριες έχει περισσότερες πιθανότητες για νίκη. Αυτή τη στιγμή εμείς και η Red Bull κάνουμε την καλύτερη δουλειά από τους υπόλοιπους».

Ο teammate του Νόρις, Όσκαρ Πιάστρι, μίλησε για το γεγονός πως η Ferrari δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμη την πλήρη δυναμική του μονοθεσίου της. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα τον αγώνα του Λεκλέρ στην Κίνα.

«Όπως προανέφερε ο Λάντο, η Mercedes ήταν μεγάλη απειλή ανά διαστήματα στην Ιαπωνία. Και πιστεύω το ίδιο και για τη Ferrari. Ο κόσμος ξεχνάει τον αγώνα του Λεκλέρ στην Κίνα με τη σπασμένη εμπρός αεροτομή. Εάν κάποιος άλλος το προσπαθούσε, τότε θα έπρεπε να μπουν στα pits από πολύ νωρίς. Το τριήμερο στην Ιαπωνία μας έδειξε πως το παραμικρό λάθος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο».

