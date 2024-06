Ανακουφισμένος με το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα σε κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 είναι ο Λιούις Χάμιλτον.

Έπειτα από την pole position στον Καναδά, η Mercedes-AMG συνέχισε να δείχνει ως μια ομάδα που μπορεί να παλέψει για τις κορυφαίες θέσεις και στο Grand Prix Ισπανίας. Στις κατατακτήριες δοκιμές της Βαρκελώνης ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την 3η θέση, η οποία είναι μάλιστα και η καλύτερη φετινή του επίδοση.

Η διαφορά του από τον poleman Λαντό Νόρις ήταν μόλις τρία δέκατα του δευτερολέπτου, κάτι το οποίο του άφησε ένα διάπλατο χαμόγελο μετά το τέλος του Q3. Σε δηλώσεις του, ο Χάμιλτον ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ όλους, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι ευγνώμων που είμαι στις τρεις πρώτες θέσεις σε μία τόσο δύσκολη σεζόν. Όλοι στο εργοστάσιο έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και βλέπουμε τα σταδιακά βήματα βελτίωσης που έχουν γίνει. Είμαστε όλο και πιο κοντά στην κορυφή. Δεν μας περίμενα να παλεύουμε για την pole position απαραίτητα αλλά έβλεπα αποδείξεις πως ήμασταν κοντά. Μόνο και μόνο που είμαι εδώ είμαι ευγνώμων».

SECOND ROW! Lewis will start the Spanish GP in P3 👊 pic.twitter.com/lMk7U5XMyz