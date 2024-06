Ο Λάντο Νόρις της McLaren κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πήρε την pole position στη Βαρκελώνη για μόλις 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ισπανίας στη Βαρκελώνη επιβεβαίωσε τις προσδοκίες και ήταν μία από τις πιο συναρπαστικές περιόδους της χρονιάς, με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα μέχρι την τελευταία στιγμή για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση εκκίνησης στον αγώνα της Κυριακής. Νικητής σε αυτήν τη διαδικασία ήταν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ο οποίος για δεύτερη φορά στην καριέρα του θα εκκινήσει από την pole position. Για να βρεθεί σε αυτήν τη θέση, ο Νόρις χρειάστηκε να κινηθρεί οριακά πιο γρήγορα από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, αφού ο Βρετανός ήταν μόλις 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος. Ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes πήρε την τρίτη θέση ενώ ο Τζορτζ Ράσελ ήταν τέταρτος.

