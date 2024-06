Έπειτα από ένα δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο στον Καναδά, η Scuderia Ferrari θέλει να επιστρέψει στην παλιά της αγωνιστική φόρμα.

Να αφήσει πίσω της την κακή εμφάνιση στο Grand Prix Καναδά θέλει η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα υπέστη βαριά ήττα στο Μόντρεαλ από το οποίο έφυγε με μηδέν βαθμούς, καθώς τόσο ο Σαρλ Λεκλέρ όσο και ο Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψαν τον αγώνα.

Έπειτα από τη χειρότερη φετινή της επίδοση, η ομάδα του Μαρανέλο θέλει να περάσει στην αντεπίθεση. Η αρχή θα γίνει στο επερχόμενο Grand Prix Ισπανίας το τριήμερο 21-23 Ιουνίου, μία πίστα που θα αναδείξει τα δυνατά μονοθέσια.

