Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Ισπανίας το τριήμερο 21-23 Ιουνίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στη Βαρκελώνη, μία παραδοσιακή πίστα του προγράμματος που αναδεικνύει τις πτυχές των μονοθεσίων. Φέτος, η Ισπανία φιλοξενεί το δέκατο αγώνα της σεζόν.

H χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου φιλοξενεί αγώνες στη Formula 1 από το 1967. Η Βαρκελώνη εντάχθηκε στο πρόγραμμα από το 1991 κι έκτοτε είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Η ιδιομορφία της πίστας είναι τέτοια που απαιτεί καλή αεροδυναμική απόδοση από τα μονοθέσια, ενώ είναι πολύ απαιτητική από τα ελαστικά. Δεν είναι τυχαίο που χαρακτηρίζεται ως μια ανοικτή αεροδυναμική σήραγγα ενώ για πολλά χρόνια διεξάγονταν εκεί χειμερινές δοκιμές.

Not only is it a brand new race week... it's the start of a TRIPLE-HEADER 😍



Spain, you're up first!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/hjNKBCGFGQ — Formula 1 (@F1) June 17, 2024

Στη σημερινή μορφή η πίστα της Βαρκελώνης έχει μήκος 4.657 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 66 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Ισπανίας έχουν οι Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον με 6 στο σύνολο. Νικητής το 2023 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

❌ Raikkonen

❌ Hamilton

❌ Vettel

❌ Rosberg



Nothing and nobody could stop @alo_oficial in pursuit of victory at his home race in 2013... his most recent win to date! 🏆#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/BFRkr0gYYt — Formula 1 (@F1) June 17, 2024

O Ολλανδός οδεύει στην ισπανική πίστα έπειτα από τη νίκη του στο Grand Prix Καναδά. Με το αποτέλεσμα στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ κατάφερε να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στη βαθμολογία. Στη Βαρκελώνη αρκετές ομάδες αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να μας δώσει νέα δεδομένα στη δυναμική τους.

When you picture Formula 1 in your mind, this image is surely one of the first that comes up 🤩



Senna and Mansell, separated by millimetres. 😮‍💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/AU1dt9IZra — Formula 1 (@F1) June 17, 2024

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες στην γκάμα της ιταλικής φίρμας, όμως δεν αποκλείεται να δούμε δύο στάσεις στα pits για αλλαγές ελαστικών.

The first of MANY 🤌



⏪ to 1996 when Michael Schumacher dominated in Barcelona to claim his first win for Ferrari!#F1 #Formula1 pic.twitter.com/hPmRU1N6Au June 16, 2024

To GP Ισπανίας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Ισπανίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 21 Ιουνίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 22 Ιουνίου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 23 Ιουνίου

16:00 – Αγώνας (LIVE)

Ακούστε το νέο podcast του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα και Στάθη Κοκκορόγιαννη να αναλύουν όλα όσα έγιναν στο Grand Prix Καναδά της Formula 1 και όχι μόνο.

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com