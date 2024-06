Κρίσιμος αναμένεται ο επόμενος αγώνας της Formula 1, καθώς οι κορυφαίες ομάδες αναμένεται να παρουσιάσουν πολύ σημαντικά πακέτα αναβαθμίσεων.

Λίγες ώρες απέμειναν για να ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Ισπανίας. Ο δέκατος αγώνας της φετινής σεζόν αναμένεται με μεγάλη αγωνία, όχι μόνο για τη δράση που θα δούμε εντός πίστας.

Η πίστα της Βαρκελώνης ήταν για πολλά χρόνια ένας παραδοσιακός σταθμός των ομάδων για δοκιμές. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της διαδρομής των 14 στροφών πως είναι μια ανοιχτή αεροσήραγγα και αναδεικνύει θετικές και αρνητικές πτυχές των μονοθεσίων. Οι κορυφαίες ομάδες της Formula 1 αναμένεται να έχουν αναβαθμίσεις στο Grand Prix Ισπανίας κάτι το οποίο είναι άκρως σημαντικό για την εξέλιξη της σεζόν.

