Οι οδηγοί της Formula 1 μοιράστηκαν τις πρώτες τους εντυπώσεις για το πώς είναι οδήγηση της νέας γενιάς μονοθεσίων.

Οι πρώτες ουσιαστικές εντυπώσεις από τη νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1 για το 2026 άρχισαν να διαμορφώνονται τη Δευτέρα στη Βαρκελώνη. Αρκετοί οδηγοί βγήκαν για πρώτη φορά στην πίστα στο πλαίσιο του κεκλεισμένων των θυρών shakedown.

Επτά από τις έντεκα ομάδες συμμετείχαν στην πρώτη ημέρα, με τη Williams να απουσιάζει πλήρως από τη διαδικασία και την Aston Martin να δίνει μάχη με το χρόνο για να βγάλει το μονοθέσιό της στην πίστα.

That's a wrap on Day 1 in Barcelona! ✅👊#F1 pic.twitter.com/OoSdkEjGKB — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Οι πρώτες ενδείξεις από την πίστα

Πέρα από τους χρόνους, η αξία της πρώτης ημέρας βρίσκεται κυρίως σε δύο άξονες: ποιες ομάδες αντιμετώπισαν προβλήματα αξιοπιστίας ή καθυστερήσεις και, κυρίως, πώς περιγράφουν οι οδηγοί την εμπειρία οδήγησης σε ένα εντελώς νέο τεχνικό περιβάλλον. Τα μονοθέσια του 2026 βασίζονται σε ριζικά αναθεωρημένη αεροδυναμική φιλοσοφία και σε σημαντικά αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, στοιχεία που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οδηγούνται και διαχειρίζονται στον αγώνα.

Οι Haas, Mercedes-AMG και Red Bull Racing πραγματοποίησαν πάνω από 100 γύρους, πράγμα εντυπωσιακό, ενώ η Audi με μόλις 27 γύρους απογοήτευσε.

Mercedes W17: θετικές εντυπώσεις από Αντονέλι και Ράσελ

Οι πιο ενθαρρυντικές δηλώσεις ήρθαν από το στρατόπεδο της Mercedes και ειδικά από τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος οδήγησε την W17 σε πλήρες πρόγραμμα.

«Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να δοκιμάσουμε όλα τα modes – το overtake, το override και τα σχετικά. Είναι διαφορετικά. Όμως το μονοθέσιο είναι ωραίο στην οδήγηση. Από πλευράς μονάδας ισχύος απαιτείται περισσότερη διαχείριση σε σχέση με πέρσι, αλλά είναι απολύτως εφικτό», είπε.

Ο Ιταλός στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπεριφορά της νέας μονάδας ισχύος της Mercedes, που αποτελούσε ερωτηματικό: «Η οδηγισιμότητα ήταν μεγάλο ερωτηματικό, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει πολύ καλή».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τζορτζ Ράσελ, που ανέλαβε το μονοθέσιο το απόγευμα: «Είναι αρκετά διαφορετικά για εμάς τους οδηγούς, αλλά μόλις τα κατανοήσεις, η οδήγηση γίνεται αρκετά διαισθητική. Είναι απολαυστικά και νομίζω ότι οι φίλαθλοι έχουν πολλά να περιμένουν από αυτούς τους κανονισμούς».

Haas και Audi: αυξημένο φορτίο για τον οδηγό

Στη Haas, ο Έστεμπαν Οκόν περιέγραψε την εμπειρία ως απαιτητική, παρά τα αρχικά προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα με τη μονάδα ισχύος Ferrari.

«Είναι πολύ διαφορετικά και πολύπλοκα. Έχω κάνει πολλές ώρες στον προσομοιωτή, οπότε ήμουν σχετικά προετοιμασμένος. Όλα είναι ξεκάθαρα, αλλά η πολυπλοκότητα είναι δεδομένη – και ελπίζω να ισχύει το ίδιο για όλους».

Αντίστοιχη εικόνα μετέφερε και ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο, ο οποίος οδήγησε το πρώτο μονοθέσιο της Audi με τον νέο κινητήρα της γερμανικής εταιρείας, πριν η ημέρα του διακοπεί πρόωρα λόγω τεχνικού προβλήματος.

«Είναι πολύ διαφορετικά, αλλά όχι κάτι από άλλο κόσμο. Νομίζω ότι θα είναι πιο αργά από τα προηγούμενα μονοθέσια, όμως το 50% ηλεκτρικής ισχύος είναι εντυπωσιακό. Βγαίνεις από τη στροφή και η επιτάχυνση είναι έντονη. Πρέπει να προσαρμόσεις τον τρόπο οδήγησης, αλλά παραμένει αγωνιστικό αυτοκίνητο».

Volume up! 🔊



Here's a first look at Audi on track in Barcelona 👋#F1 pic.twitter.com/VVhJWvAAL9 January 26, 2026

Προσαρμογή σε νέα δεδομένα για όλους

Ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine συμφώνησε ότι η βάση παραμένει ίδια, παρά τις αλλαγές: «Στο τέλος της ημέρας, εξακολουθεί να είναι αγωνιστικό αυτοκίνητο. Η τεχνική αλλάζει, η διαχείριση ενέργειας είναι διαφορετική, τα ελαστικά είναι στενότερα, αλλά η ουσία είναι να οδηγείς στο όριο της πρόσφυσης».

Από την πλευρά της Racing Bulls, ο Λίαμ Λόσον παραδέχθηκε ότι ακόμη δεν έχει κατανοήσει πλήρως το νέο πακέτο, ειδικά με την πρώτη in-house μονάδα ισχύος της Red Bull σε συνεργασία με τη Ford: «Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε ως οδηγοί για να κάνουμε τη διαφορά, αλλά είναι πολύ νωρίς. Το βασικό τώρα είναι η αξιοπιστία».

