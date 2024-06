Η γερμανική ομάδα δεν θα κινηθεί για την απόκτηση του Ισπανού οδηγού παρά τις φήμες που συνδέουν τις δύο πλευρές το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Το μέλλον του Κάρλος Σάινθ στη Formula 1 παραμένει άγνωστο. Ο Ισπανός οδηγός αποχωρεί στο τέλος της φετινής σεζόν από τη Scuderia Ferrari, καθώς τη θέση του θα πάρει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον.

Έτσι από τη μία μέρα στην άλλη ο 29χρονος έγινε περιζήτητος και πολλές ομάδες τον προσέγγισαν ώστε να συζητήσουν μια ενδεχόμενη συνεργασία. Μία από αυτές ήταν η Mercedes-AMG, η οποία ήταν προφανής στόχος του Σάινθ από τη στιγμή που αποχωρεί ο Χάμιλτον.

Ωστόσο τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά και πλέον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τη γερμανική ομάδα για τον Σάινθ. Ο επικεφαλής των «ασημένιων βελών», Τότο Βολφ, αποκάλυψε πως η ομάδα του δεν θέλει πλέον τον Ισπανό στο ρόστερ της και το μέλλον της είναι άλλος οδηγός.

«Θέλουμε να επικεντρωθούμε στον Κίμι Αντονέλι, αυτό είναι το μέλλον μας, οι νέοι οδηγοί. Θέλουμε να αφοσιωθούμε σε αυτό το πλάνο μας, δηλαδή τους νέους οδηγούς. Αυτό είπαμε στον Κάρλος», δήλωσε.

