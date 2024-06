Μεγάλες αλλαγές στη «δεύτερη» ομάδα της ΚΤΜ με νέο όνομα και δύο νέους και έμπειρους αναβάτες για την επόμενη σεζόν.

Είναι μια εποχή πολύ μεγάλης κινητικότητας για την αγορά αναβατών στο MotoGP, με τους μηχανισμούς των ομάδων να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ μετά την ανακοίνωση των πρώτων μεγάλων κινήσεων. Η μετακίνηση του Μαρκ Μάρκεθ στην εργοστασιακή ομάδα Ducati Lenovo, η μεταπήδηση του Χόρχε Μαρτίν στο «στρατόπεδο» της Aprilia και η προαγωγή του Πέδρο Ακόστα στην εργοστασιακή ομάδα της ΚΤΜ ήταν τα πρώτα ντόμινο που έπεσαν και όλοι περίμεναν εκείνα που θα ακολουθούσαν.

Η επόμενη κίνηση ήρθε και είναι μάλιστα αρκετά ηχηρή. Η Tech3, η ομάδα που φέτος τρέχει με το όνομα της GasGas, ανακοίνωσε το νέο της όνομα και το δίδυμο των αναβατών της για το 2025. Η Red Bull KTM Tech3, όπως θα ονομάζεται, θα υποστεί μια σημαντική μεταμόρφωση, επαναπροσδιορισμένη με τα ζωντανά πορτοκαλί χρώματα της Red Bull KTM, και θα περιλαμβάνει δύο νέους αναβάτες: τον Ενέα Μπαστιανίνι και τον Μαβερικ Βινιάλες. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της παρουσίας και της ανταγωνιστικότητας της KTM στο MotoGP.

🚨 BREAKING 🚨@Bestia23 and Maverick Viñales will join @Tech3Racing next season 🤝#MotoGP2025 pic.twitter.com/sYp23YfUCV