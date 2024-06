«Βροχή» οι εξελίξεις στον κόσμο του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών του πλανήτη, με την Aprilia Racing να ανακοινώνει την απόκτηση του Χόρχε Μαρτίν.

Η πρώτη μεγάλη βόμβα «έπεσε» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP. Λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Ducati να επιλέγει τον Μαρκ Μάρκεθ για μια θέση στην εργοστασιακή ομάδα το 2025, η Aprilia Racing «έκλεψε» τα φώτα της δημοσιότητας και ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Χόρχε Μαρτίν.

Ο Ισπανός και πρωτοπόρος του φετινού πρωταθλήματος θα αλλάξει στρατόπεδο την επόμενη χρονιά υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο με την Aprilia. Η είδηση έρχεται ένα 24ωρο μετά το πέρας του Grand Prix Ιταλίας στην πίστα του Μουτζέλο στο οποίο ο Μαρτίν τερμάτισε στην 3η θέση.

🚨 BREAKING NEWS 🚨@88jorgemartin will ride for @ApriliaOfficial in 2025 🟢#MotoGP pic.twitter.com/ML0w1j2o21