Ο νεαρός Ισπανός θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του την επόμενη αγωνιστική σεζόν, καθώς θα ενταχθεί στην εργοστασιακή ομάδα της KTM.

Ένα από τα πρόσωπα του 2024 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP είναι αναμφίβολα ο Πέδρο Ακόστα. Ο νεαρός rookie και πρωταθλητής της Moto2 το 2023 έχει εντυπωσιάσει έως τώρα στη μοτοσικλέτα της GasGas KTM και δείχνει σημάδια ενός αναβάτη που θα αφήσει ιστορία στο σπορ.

Από την πρώτη στιγμή στη σεζόν ήταν σε θέση να παλέψει με τους εργοστασιακούς αναβάτες της KTM και πλέον βρίσκεται σταθερά μπροστά τους στην πίστα. Θέλοντας να επιβραβεύσει τον Ακόστα, η αυστριακή ομάδα ανακοίνωσε στο περιθώριο του Grand Prix Ιταλίας πως ο Ακόστα θα πάρει προαγωγή στην Red Bull KTM από το 2025.

«Ήταν όνειρό μου να γίνω αναβάτης της KTM από το 2020 όταν υπέγραψα το πρώτο μου συμβόλαιο για να οδηγήσω στη Moto3. Μου έσωσαν την καριέρα. Θυμάμαι πίσω στο 2019 σε μία διοργάνωση για Rookie αναβάτες όταν η Red Bull KTM μου έδωσε μια ευκαιρία. Είναι μια από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις. Το βήμα στο MotoGP δεν ήταν εύκολο αλλά συνεχίζουμε να πιέζουμε. Είναι πολύ ωραίο να βλέπω την όλη μας ιστορία μέχρι σήμερα και πώς έχουμε μεγαλώσει μαζί τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ ωραίο που συνεχίζουμε μαζί και τα επόμενα χρόνια. Το να φοράω πάλι πορτοκαλί φόρμες είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου. Ο τρόπος με τον οποίο η KTM έχει βελτιωθεί τα τελευταία δύο χρόνια με έκανε να θέλω να μείνω στην ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια», είπε ο Ακόστα.

Με βάση τα λεγόμενά του, ο Ακόστα θα παραμείνει αναβάτης της KTM έως το τέλος του 2026. Πρόκειται για μια σημαντική σεζόν, διότι το 2027 αλλάζουν οι τεχνικοί κανονισμοί του MotoGP και δεν αποκλείεται να δούμε μεγάλες αλλαγές στις συνθέσεις των ομάδων.

