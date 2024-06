Ο 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP θα οδηγεί για την Ducati Corse, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τους Ιταλούς.

Το σίριαλ έλαβε τέλος. O Μαρκ Μάρκεθ θα είναι με κάθε επισημότητα αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας της Ducati από το 2025. Λίγα 24ωρα μετά από το τέλος του Grand Prix Ιταλίας, η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την ιστορική συμφωνία με τον πολυπρωταθλητή του MotoGP. Το συμβόλαιο που υπέγραψαν θα έχει διάρκεια 2 χρόνια.

O 31χρονος έκανε το μεγάλο βήμα στη φετινή σεζόν και άφησε τη Honda για να οδηγήσει μοτοσικλέτα της Ducati. Λόγω έλλειψης θέσης στην εργοστασιακή ομάδα, ο Ισπανός υπέγραψε συμβόλαιο με τη Gresini Racing και φέτος οδηγεί μοτοσικλέτα του 2023.

Στόχος του ήταν να βρει εργοστασιακή θέση, όμως μέχρι και τον αγώνα στο Μουτζέλο δεν ήταν δεδομένο το τι ακριβώς θα κάνει. Όμως η υπογραφή του Χόρχε Μαρτίν στην Aprilia άνοιξε το δρόμο για τον Μάρκεθ ώστε να γίνει αναβάτης της εργοστασιακής Ducati και για teammate θα έχει τον Πέκο Μπανάια.

Ο Μάρκεθ δήλωσε για το νέο του συμβόλαιο: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα κόκκινα χρώματα της εργοστασιακής Ducati στο MotoGP από το 2025. Από την πρώτη στιγμή που οδήγησα την Desmosedici την απόλαυσα και εγκλιματίστηκα αμέσως. Από εκείνη τη στιγμή ήξερα πως πρέπει να βελτιωθώ, να συνεχίσω στο ίδιο μονοπάτι και να γίνω μέλος της ομάδας με την οποία ο Πέκο Μπανάια έχει γίνει δύο φορές πρωταθλητής. Είμαι χαρούμενος για το βήμα που κάνω και ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η Ducati. Τώρα θα συνεχίσω να διασκεδάζω τη σεζόν μου και να τα δώσω όλα στους εναπομείναντες αγώνες, κάτι το οποίο είναι η προτεραιότητά μου».

🚨 BREAKING 🚨



The 8-time World Champ @marcmarquez93 will move to @ducaticorse in 2025 to ride alongside @PeccoBagnaia 🔴#MotoGP2025 pic.twitter.com/Y2Qo776GvZ