Νέο βίντεο αποκαλύπτει ότι ο Ισπανός και η Ducati δεν είχαν κατανοήσει σωστά τους κανονισμούς και ίσως απέφυγαν μια βαριά ποινή χάρη στην καθυστέρηση της εκκίνησης.

Ένα νέο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο επίσημο κανάλι του MotoGP (μπορείτε να το δείτε στο τέλος του άρθρου) φέρνει στο φως παρασκηνιακές συζητήσεις του Μαρκ Μάρκεθ με την ομάδα της Ducati, λίγο πριν από την επεισοδιακή εκκίνηση του Grand Prix των ΗΠΑ. Το περιεχόμενο του βίντεο ανατρέπει τις μεταγενέστερες δηλώσεις του Ισπανού, αποκαλύπτοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και οι μηχανικοί του είχαν κάνει λάθος εκτίμηση για τη βαρύτητα της ποινής που θα του επιβαλλόταν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μάρκεθ, βλέποντας τις καιρικές συνθήκες να αλλάζουν και την πίστα να στεγνώνει, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη θέση του στην pole position και να τρέξει πίσω στο γκαράζ της Ducati για να πάρει τη μοτοσικλέτα με τα slick ελαστικά.

Στο σχετικό βίντεο, ο οκτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής ρωτά τον αρχιμηχανικό του, Μάρκο Ριγκαμόντι:

– «Αν πάω εκεί [στο pit lane] και βγω με τη στεγνή μοτοσικλέτα, ξεκινάω τελευταίος, σωστά;»

– «Ναι, ξεκινάς τελευταίος», απαντά ο Ριγκαμόντι, χωρίς να αναφέρει την προβλεπόμενη ποινή διέλευσης (ride-through).

Το βίντεο δείχνει ότι ακόμη κι όταν ο team manager Νταβίντε Ταρντότσι αναφέρει ότι σε αυτή την περίπτωση ισχύει ποινή διέλευσης, ο Ριγκαμόντι φαίνεται να μην πείθεται πλήρως, ούτε να ενημερώνει άμεσα τον Μάρκεθ για την πλήρη έκταση των συνεπειών.

Looking back at this moment 👀 @marcmarquez93 wasn't sat on the bike and decided to bolt back to the pits #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/1SxFj03R5u