Η ιταλική ομάδα θέλει να κάνει «restart» στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και ο αγώνας στην Ιαπωνία θα είναι η αρχή της αντεπίθεσης.

Με νέους στόχους οδεύει η Scuderia Ferrari στο επερχόμενο Grand Prix Ιαπωνίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Η ιταλική ομάδα είχε δύο πολύ δύσκολα αγωνιστικά τριήμερα σε Αυστραλία και Κίνα, με μόνη παρηγοριά να είναι η νίκη του Λιούις Χάμιλτον στον Αγώνα Σπριντ της Σανγκάης.

Ο αγώνας στην πίστα της Σουζούκα αναμένεται σημαντικός για την ιταλική ομάδα. Εκεί θα δει κατά πόσο η προετοιμασία στο εργοστάσιο μπορεί να αποδώσει καρπούς.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει του αγώνα στην Ιαπωνία. Ο Γάλλος θέλει να δει τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να έχουν στα χέρια τους το ταχύτερο δυνατό μονοθέσιο.

«Όλη η ομάδα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει να εστιάσει στον στόχο οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται συνεχώς την πλήρη δυναμική της SF-25. Μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει αυτό στις κατατακτήριες σπριντ και στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας», είπε ο Βασέρ.

