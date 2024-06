Μια ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση, που οι δύο πρώτοι έκαναν ακριβώς τον ίδιο χρόνο αλλά η pole πάει στον Τζορτζ Ράσελ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καναδά ήταν μια περίοδος που τα είχε όλα: θέαμα, εκπλήξεις, ανατροπές και μια ιδιαίτερα σπάνια συγκυρία. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes κατέκτησε την pole position, για δεύτερη φορά στην καριέρα του, έχοντας όμως σημειώσει ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Μαξ Φερστάπεν. Αυτό συμβαίνει μόλις για δεύτερη φορά στην ιστoρία της Formula 1 και ο Ράσελ πήρε την pole γιατί σημείωσε το χρόνο του νωρίτερα. Έτσι, ο Βρετανός θα εκκινήσει από την pole και ο Ολλανδός πρωταθλητής με τη Red Bull θα βρίσκεται στη 2η θέση. Πίσω τους θα έχουν δύο McLaren, με τον Λάντο Νόρις στην 3η θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι στην 4η. Πολύ κακή εμφάνιση και από τις δύο Ferrari που έμειναν εκτός 10άδας.

IT'S A DEAD HEAT BUT GEORGE RUSSELL TAKES POLE!!!! 😱😱



Verstappen matches the Mercedes driver's time but because Russell set the time first, HE GETS IT! 👏👏#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/G0sRyNqCf3 — Formula 1 (@F1) June 8, 2024

Q1

Το ξεκίνημα των κατατακτήριων στο Μόντρεαλ βρήκε την πίστα στεγνή, σε αντίθεση με τις προβλέψεις, αλλά με την απειλή της βροχής να παραμένει άμεση. Έτσι όλοι οι οδηγοί βγήκαν από το ξεκίνημα στην πίστα για να προλάβουν να κάνουν όσο γινόταν περισσότερους γύρους με τα σλικ ελαστικά.

Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η πίστα βελτιωνόταν σε κάθε πέρασμα και οι θέσεις στον πίνακα άλλαζαν διαρκώς. Αυτό σήμαινε επίσης ότι σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να αισθάνεται ασφαλής, αν δεν βεβαιωνόταν ότι θα βρισκόταν στην πίστα την κατάλληλη στιγμή για κάνει έναν καλό χρόνο και να περάσει στο Q2.

"Car feels OK, but right hand side contact." 📻



Stroll leaves his calling card on the Wall of Champions whilst pushing for an improvement.#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/g2nGhKyd2x — Formula 1 (@F1) June 8, 2024

Στα τελευταία λεπτά στην πίστα επικράτησε φρενίτιδα, με όλα σχεδόν τα μονοθέσια να επιχειρούν γρήγορους γύρους. Ακόμα και ο Μαξ Φερστάπεν κινδύνευσε για λίγο, αλλά στο τέλος σημείωσε τον καλύτερο χρόνο του πρώτου σκέλους, μπροστά από τον εντυπωσιακό Γιούκι Τσουνόντα.

Σε αυτές τις συνθήκες πολύ συχνά συμβαίνουν εκπλήξεις, και αυτές οι κατατακτήριες το επιβεβαίωσαν. Ο Σέρχιο Πέρεζ, λίγες ημέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Red Bull έμεινε στη 15η θέση και αποκλείστηκε. Μαζί με τον Μεξικανό εκτός συνέχειας έμειναν οι Μπότας, Οκόν, Χούλκενμπεργκ και Ζου. Μίνι-έκπληξη ήταν ακόμα η 9η θέση του Λόγκαν Σάρτζεντ με τη Williams.

Q2

Με τη βροχή να πλησιάζει, και πάλι οι οδηγοί βιάστηκαν να βγουν στην πίστα αμέσως μόλις άναψε το πράσινο φως στην έξοδο του pit lane. Ταυτόχρονα, άρχισαν να πέφτουν και οι πρώτες σταγόνες, κάτι που σήμαινε ότι οι 15 που συνέχιζαν δεν θα είχαν πολλές ευκαιρίες για γρήγορο γύρο με τα slick ελαστικά.

Η πίστα παρέμεινε στεγνή αρκετά για να μπορέσουν όλοι οι οδηγοί να κάνουν τις προσπάθειές τους, οι περισσότεροι επιλέγοντας τη στρατηγική των δύο γρήγορων γύρων με το ίδιο σετ ελαστικών. Σε αυτό το κομμάτι, ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes ήταν ο ταχύτερος, μπροστά από τους Πιάστρι και Χάμιλτον.

❌ BOTH FERRARIS ARE OUT ❌



Late drama as both Leclerc and Sainz fail to make the cut!#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/BZtAHkw3S2 June 8, 2024

Οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να κάνουν και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, με φρέσκα ελαστικά, και να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους χρόνους τους. Όντως, οι χρόνοι έπεσαν και όσο έπεφταν άρχιζαν να αχνοφαίνονται οι εκπλήξεις. Ο Φερστάπεν βρέθηκε για λίγο στη ζώνη του αποκλεισμού αλλά με έναν καλό γύρο κατάφερε να τον αποφύγει. Την ίδια στιγμή, οι δύο Mercedes ανέβαιναν στις δύο πρώτες θέσεις, με τον Ράσελ μπροστά από τον Χάμιλτον.

Η διαφαινόμενη έκπληξη έγινε πραγματικότητα όταν και οι δύο Ferrari αποκλείστηκαν, με τον Λεκλέρ στην 11η θέση και τον Σάινθ στη 12η. Ήταν ένα στρατηγικό σφάλμα από τη Scuderia, που δεν έβαλε φρέσκα ελαστικά στους οδηγούς της. Μαζί με τα δύο κόκκινα μονοθέσια εκτός συνέχειας έμειναν οι Σάρτζεντ, Μάγκνουσεν και Γκασλί.

Q3

Στο ξεκίνημα του τρίτου σκέλους, οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με σλικ ελαστικά για να κάνουν νωρίς τους γρήγορους γύρους τους. Δεν έδειχναν όμως να ανησυχούν ιδιαίτερα αν θα προλάβουν, καθώς η βροχή δεν ήρθε τελικά για να τους αναγκάσει να βάλουν ενδιάμεσα ελαστικά.

Έτσι, η κατάσταση εξελίχθηκε πιο «φυσιολογικά» με τους οδηγούς να κάνουν πρώτα μία γρήγορη προσπάθεια και μετά να επιστρέφουν στα γκαράζ τους για φρέσκα ελαστικά. Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια οι Mercedes για άλλη μία φορά επιβεβαίωσαν την ταχύτητά τους, με τον Ράσελ στην πρώτη θέση και τον Χάμιλτον στη δεύτερη.

Όλα κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά και στον τελευταίο γρήγορο γύρο των οδηγών με φρέσκα ελαστικά. Ο Ράσελ δεν βελτίωσε το χρόνο του αλλά δεν είδε κανέναν να τον περνάει. Είδε όμως τον Φερστάπεν να τον ισοφαρίζει. Οι δύο οδηγοί σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, στο χιλιοστά του δευτερολέπτου, αλλά επειδή ο Ράσελ τον σημείωσε πρώτος, ήταν αυτός που κατέκτησε την pole position, αφήνοντας τον Φερστάπεν στη 2η θέση. Οι δύο McLaren βρέθηκαν στην 3η και 4η θέση, με τον Νόρις και τον Πιάστρι αντίστοιχα, Ακολούθησαν οι Ρικάρντο, Αλόνσο, Χάμιλτον, Τσουνόντα, Στρολ και Άμπλον.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Mercedes-AMG F1 Team/X