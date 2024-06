Ο Ιάπωνας οδηγός εξασφάλισε τη θέση του στο Grid της Formula 1 για την επόμενη χρονιά.

Η RB επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Γιούκι Τσουνόντα θα παραμείνει στην ομάδα για τη σεζόν 2025. Με τον Σέρχιο Πέρεζ να υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Red Bull Racing, δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, οι πιθανότητες του Τσουνόντα να προαχθεί στην κύρια ομάδα εξαφανίστηκαν, και ο Ιάπωνας οδηγός αναμενόταν να παραμείνει στην RB.

Ο Τσουνόντα, που θα συμπληρώσει πέντε χρόνια στην ομάδα από το ντεμπούτο του στην F1 το 2021, εξέφρασε τη χαρά του για την παραμονή του: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παραμείνω στην RB και καλό να έχω αποφασίσει για το μέλλον μου τόσο νωρίς μέσα στη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στη Red Bull και στη Honda που έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου και θα συνεχίσουν να το κάνουν».

