Ο CEO του Ομίλου Renault, Λούκα ντε Μέο, αρνήθηκε κατηγορηματικά πως η γαλλική ομάδα της Formula 1 είναι προς πώληση, παρά το ενδιαφέρον επίδοξων αγοραστών.

Το φετινό κακό ξεκίνημα της Alpine στη Formula 1 έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας γύρω από την ομάδα. Οι φήμες περί αποχώρησής της από το σπορ έχουν «φουντώσει» σημαντικά τους τελευταίους μήνες, καθώς το ένα κακό αποτέλεσμα διαδέχεται το άλλο.

Το 2022 η Alpine τερμάτισε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και φέτος, δηλαδή δύο χρόνια μετά, είναι στην 9η θέση της βαθμολογίας με 2 βαθμούς. Τα πράγματα δύσκολα θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα, με τον Όμιλο Renault να έχει μπροστά του δύσκολες αποφάσεις να πάρει.

